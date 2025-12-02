Persoanele cu simptome ale virusului hepatic B și C vor beneficia de testare gratuită. Anunțul Ministerului Sănătății

Persoanele cu semne sau simptome sugestive, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, pot beneficia gratuit de testare pentru virusurile hepatitice B şi C, au anunţat marţi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

"Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C", au transmis reprezentanţii MS pe Facebook.

Potrivit sursei citate, analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide şi este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Astfel, testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

