Persoanele cu simptome ale virusului hepatic B și C vor beneficia de testare gratuită. Anunțul Ministerului Sănătății

Stiri Sanatate
02-12-2025 | 15:42
hepatita
StirilePROTV

Persoanele cu semne sau simptome sugestive, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, pot beneficia gratuit de testare pentru virusurile hepatitice B şi C, au anunţat marţi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

autor
Aura Trif

"Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C", au transmis reprezentanţii MS pe Facebook.

Potrivit sursei citate, analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide şi este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Astfel, testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. 

Guvernul a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților. Își va asuma astăzi răspunderea în Parlament

Sursa: Agerpres

Etichete: ministrul sanatatii, hepatita, test,

Dată publicare: 02-12-2025 15:42

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele
Stiri Sanatate
Tratament revoluționar pentru Alzheimer, aprobat în Germania. Ce îl face eficient față de altele

Bolnavii de Alzheimer au o speranță în plus: Germania a aprobat un nou medicament, care promite să încetinească evoluția bolii.

Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge

Trump sfidează criticile formulate pe scară largă de asociaţiile medicale și repetă afirmaţiile sale privind Paracetamolul
Stiri externe
Trump sfidează criticile formulate pe scară largă de asociaţiile medicale și repetă afirmaţiile sale privind Paracetamolul

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol.

Recomandări
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională
Stiri actuale
Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Decembrie 2025

49:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28