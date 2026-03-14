Cancerul colorectal apare tot mai frecvent la persoane sub 50 de ani, iar cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce această formă de boală devine mai comună la vârste mai tinere. Un studiu recent a identificat o diferență fizică neașteptată în structura colonului la acești pacienți, care ar putea contribui la dezvoltarea tumorilor.

Un studiu realizat de cercetători de la University of Texas din Dallas, în colaborare cu cercetători de la UT Southwestern Medical Center, a identificat o caracteristică distinctă a țesutului colonului la pacienții tineri diagnosticați cu cancer colorectal.

Analiza a arătat că atât țesutul tumoral, cât și țesutul aparent sănătos din apropierea tumorii sunt mai rigide la pacienții sub 50 de ani comparativ cu pacienții mai vârstnici cu aceeași boală. Rezultatele au fost publicate în revista Advanced Science.

Cancerul colorectal a fost multă vreme considerat o boală asociată în principal persoanelor de vârstă înaintată. În ultimele decenii însă, numărul cazurilor diagnosticate înainte de 50 de ani a crescut constant.

Studiul pe probe de țesut

Potrivit American Cancer Society, această formă de cancer a devenit principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani în Statele Unite. Pentru a investiga posibile explicații, cercetătorii au analizat probe de țesut prelevate de la pacienți supuși intervenției chirurgicale de îndepărtare a tumorii la UT Southwestern Medical Center.

Studiul a inclus 19 pacienți cu vârsta peste 50 de ani, diagnosticați cu cancer colorectal cu debut tipic, și 14 pacienți sub 50 de ani cu cancer colorectal cu debut precoce.

Probele au fost supuse unor teste biomecanice, menite să măsoare proprietățile fizice ale țesutului. Cercetătorii au utilizat o metodă numită microindentare, în care o sondă foarte mică apasă asupra țesutului pentru a evalua rezistența acestuia la presiune. De asemenea, au analizat modul în care probele reacționează la comprimare. Rezultatele au fost completate de analize structurale și genetice.

Testele au arătat că atât țesutul tumoral, cât și țesutul sănătos din colonul pacienților tineri prezintă caracteristici fibrotice — un aspect asemănător cicatricilor și un conținut mai mare de colagen. Colagenul este o proteină care menține structura țesuturilor, însă cantitățile crescute pot face țesutul anormal de rigid.

Rolul flexibilității colonului

Colonul funcționează în mod normal ca un tub flexibil care transportă reziduurile prin contracții musculare coordonate. Această flexibilitate poate fi modificată atunci când matricea extracelulară — rețeaua de colagen care susține peretele colonului — devine mai groasă sau își schimbă structura, de exemplu în contextul inflamației sau al fibrozei.

Analiza a arătat că țesutul colonului pacienților tineri este mai rigid din punct de vedere mecanic decât cel al pacienților mai vârstnici. Cercetătorii sugerează că această rigiditate crescută ar putea crea condiții care favorizează dezvoltarea cancerului colorectal înainte de vârsta de 50 de ani.

Experimente pe celule și organoizi

Pentru a studia efectele rigidității colonului, echipa a cultivat celule canceroase pe biomateriale concepute să imite proprietățile fizice ale țesuturilor reale. În aceste experimente, celulele canceroase plasate într-un mediu mai rigid s-au multiplicat mai rapid, ceea ce indică faptul că rigiditatea mecanică poate favoriza o creștere mai agresivă a tumorilor.

Cercetătorii au realizat și organoizi derivați din probele pacienților, modele miniaturale de țesut care reproduc multe dintre caracteristicile organului original. Experimentele au confirmat că celulele canceroase cresc mai repede într-un mediu mai rigid, indiferent dacă provin de la pacienți tineri sau de la pacienți mai vârstnici.

Potrivit autorilor studiului, aceste rezultate evidențiază rolul forțelor biomecanice în apariția cancerului colorectal cu debut precoce. Înțelegerea modului în care proprietățile fizice ale țesutului influențează evoluția bolii ar putea contribui, în viitor, la identificarea persoanelor cu risc și la dezvoltarea unor strategii de diagnostic sau tratament pentru această formă de cancer.