Sportiva ucraineană, care s-a calificat în finală, a spus da! Participând la proba de schi acrobatic big air la JO de iarnă din 2026, Katerina Kotsar nu numai că s-a calificat în finala de sâmbătă, dar a și primit o cerere în căsătorie din partea partenerului său, la finalul celor trei manșe de calificare.

Cerere în căsătorie chiar la baza pârtiei

Katerina, care încă purta casca și mănușile, a fost așteptată la baza pârtiei de partenerul ei, care i-a cerut mâna în ziua de Valentine's Day. Schioarea acrobatică, în vârstă de 25 de ani, a spus „da” înainte de a-și săruta logodnicul, cu inelul pe degetul drept, așa cum este obiceiul în Ucraina și în mai multe țări din Europa de Est.

Ea este a doua sportivă căreia i s-a cerut mâna imediat după o probă: noua campioană olimpică la coborâre, Breezy Johnson, s-a logodit la câteva minute după ce a ieșit de pe pârtie în proba de super-G de joi, un vis împlinit pentru americancă.

Prima ucraineană calificată într-o finală olimpică la schi freestyle

Cu câteva momente înainte de această cerere în căsătorie, sâmbătă, Kateryna Kotsar a devenit prima sportivă ucraineană care s-a calificat pentru o finală olimpică la schi freestyle. În ciuda unei căzături la al treilea salt, care a făcut-o să-și piardă schiurile, ea a reușit să obțină scoruri suficient de mari în primele două manșe (79,75 și 75,75, adică un total de 155,50), pentru a termina pe locul 11, penultima poziție calificativă.

Mesaj de susținere pentru un compatriot descalificat

La finalul celei de-a treia manșe, ea a arătat inscripția „Freedom of memory” (libertatea memoriei) pe mănușile sale, ca o formă de susținere a compatriotului său Vladislav Heraskevich. Ucraineanul a fost descalificat joi dimineață din probele de skeleton pentru că a vrut să poarte o cască în onoarea coechipierilor săi uciși în conflictul cu Rusia.

Controverse privind simbolurile purtate la Jocurile Olimpice

O interdicție cu care s-a confruntat și Kateryna Kotsar. „Am o cască preferată pe care o port în competiții: «Fii curajos ca ucrainenii». Cu aproximativ o săptămână înainte de Jocurile Olimpice, am primit un e-mail în care mi se spunea că Comitetul Olimpic Internațional considera această cască ca fiind propagandă și că, prin urmare, nu o pot purta în timpul Jocurilor”, a explicat ea, care a participat și la proba de slopestyle sâmbăta trecută (s-a oprit în calificări) și care concurează în finală cu o cască neagră.