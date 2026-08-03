În plus, rezultatul unui computer tomograf sau al unui RMN îi va fi comunicat pacientului în maximum trei zile de când a fost efectuată investigația. Acestea sunt câteva dintre modificările pregătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Durata consultațiilor pentru mai multe specialități va crește de la 15 la 20 de minute.

Iar pacienții cu boli cronice stabilizate vor beneficia de prescripții pentru medicamentele din contracte cost-volum pe o perioadă de până la 90-92 de zile, nu 30-31 de zile, cum se întâmplă acum. Este vorba de bolnavii cu anumite forme de hepatită virală, boli oncologice, scleroză multiplă ori boli rare, care, în general, primesc medicamente inovative.

Corespondent Știrile PRO TV: „Furnizorii de investigații paraclinice au obligația de a interpreta și comunica rezultatele în cel mult trei zile lucrătoare de la efectuarea investigației. Vorbim aici, de exemplu, de analizele de sânge, radiografii, ecografii, mamografii, CT, RMN, endoscopii sau biopsii. Mai mult, trebuie să pună la dispoziția pacienților rezultatele și imaginile medicale printr-un sistem electronic securizat, cu acces individual, în locul CD-urilor și al buletinelor pe hârtie.”

În prezent, astfel de rezultate sunt date și după trei săptămâni, deși ar trebui furnizate în cinci zile.

Această măsură îi nemulțumește însă pe medicii radiologi, care au inițiat deja o petiție. Aceștia susțin că cele trei zile nu sunt suficiente pentru interpretările acestei specialități. Invocă lipsa de personal, volumul mare de examinări, complexitatea interpretării investigațiilor, programul de lucru limitat și faptul că va scădea calitatea muncii lor.

Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „O altă modificare extinde pachetul de servicii acordate în spitalizare cu monitorizarea hipertensiunii pulmonare, administrarea unor terapii biologice, tratamente stomatologice pentru copiii sub șapte ani care necesită sedare procedurală. Iar medicii de familie care preiau temporar pacienții colegilor aflați în concediu vor putea deconta consultațiile acordate peste plafonul obișnuit, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii medicale fără întrerupere.”

Documentul care prevede toate aceste modificări este în transparență pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.