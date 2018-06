Noi amenințări cu demisia în masă, la un spital din România

Noi proteste în sistemul de sănătate! Tehnicienii radiologi şi moaşele de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca ameninţa iar cu demisia în masă.

Săptămâna trecută au acuzat conducerea unităţii medicale că le refuza încadrarea în categoria de asistenţi medicali şi le menţin astfel salariile prea mici.

Angajaţii spun că, după ultimele modificări, au ajuns să piardă luna de lună, până la 1400 de lei din vechea leafa. În această dimineaţă au analizat un memoriu primit de la ministerul sănătăţii, şi l-au înaintat conducerii spitalului.

Aproximativ 20 de tehnicieni radiologi şi moaşe au protestat în această dimineaţă în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. Spun că au primit joia trecută un memoriu de la ministerul sănătăţii, în care scrie, fără alte detalii, că tehnicienii trebuie să fie încadraţi în categoria de asistenţi medicali. Dar oamenii cer să se precizeze clar tipul de angajaţi la care se referia categoria largă numită "tehnicieni", pentrru că managerul spitalului poate interpreta lucrurile:

Erika Popescu, moaşă: "Noi nu dorim decât să ne primim salariile cuvenite, sporurile şi nimic mai mult. Şi încă ceva, să fim respectaţi, atât colegii noştri radiologi cât şi noi moaşele."

Marcela Nemes, tehnician radiolog: "Noi am început demersurile, noi am sesizat că nu suntem cuprinşi în legea salarizării, noi am trimis primele memorii la spital şi spitalul a trimis la Bucureşti memoriul nostru."

Oamenii au discutat fraza cu fraza memoriul primit ca răspuns la protestele de săptămâna trecută.

Monica Felecan, tehnician de radiologie şi imagistică: "Nu este specificat - tehnicieni de radiologie şi imagistica - acum presupunem că asta este problema şi presupunem că nu vom intra în măririle salariale pentru că acea hârtie nu specifică clar tehnicieni de radiologie şi imagistica."

Conducerea spitalului spune că va analiza memoriul trimis de ministerul sănătăţii şi, în funcţie de concluzia la care va ajunge, - le-ar putea acorda protestatarilor salariile cuvenite, chiar şi retroactiv.

Petru Șușca, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj: "În acest moment nu pot să dau un răspuns ferm, dar vom vedea, că nu le văd singur, vom vedea cum rezolvăm în favoarea angajaţilor. Încercam astăzi sau cel târziu mâine. Dar fiind această adresă de la minister, nu vă ascund că am făcut adresa acum două luni. La ministerul sănătăţii, la ministerul muncii şi la curtea de conturi."

Dacă nu li se va rezolva problema, angajaţii spitalului ameninţa că vor demisiona în masă.

