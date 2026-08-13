Testele de laborator au relevat că vanilina, un aditiv aromatizant utilizat pe scară largă în țigările electronice, are potențialul de a „afecta procesele esențiale ale dezvoltării umane timpurii”, scrie Independent.

Potrivit specialiștilor, femeile care încearcă să rămână însărcinate, precum și cele care sunt deja însărcinate, ar trebui informate cu privire la aceste rezultate, iar autoritățile de reglementare ar trebui să evalueze posibilitatea de a impune producătorilor de țigări electronice să menționeze toate ingredientele pe ambalajele produselor lor.

Cercetătorii cer avertismente pentru gravide

În cadrul unei serii de experimente de laborator, echipa a expus celulele stem embrionare la acest compus.

„Ne-am concentrat asupra vanilinei deoarece aceasta este utilizată frecvent în lichidele pentru țigările electronice, este adesea folosită în concentrații ridicate și pentru că știam că celulele embrionare au pe suprafața lor un canal numit TRPV4, care ar putea să se lege de vanilină”, a explicat coordonatoarea studiului, profesoara Prue Talbot, de la Universitatea din California, Riverside, din SUA.

Echipa a testat cantități diferite

Prof. Talbot și echipa sa au supus celulele la cantități variabile ale substanței.

Ei au descoperit că chiar și cantități infime, descrise ca concentrații nanomolare, au determinat celulele aflate în stadiu incipient să-și piardă capacitatea de a se diferenția în toate tipurile de celule distincte, în timp ce cantitățile ridicate au dus la moartea celulară.

Autorii au menționat că aceste cantități erau „relevante pentru expunerea maternă la țigările electronice (e-țigări)”.

Vanilina poate afecta dezvoltarea embrionilor

„Aceste modificări sunt potențial foarte grave și ar putea împiedica dezvoltarea normală a embrionilor. Datele noastre indică faptul că concentrațiile nanomolare de vanilină pot ajunge la embrion în cazul femeilor însărcinate care folosesc țigări electronice.”, a remarcat prof. Talbot.

Într-un articol publicat în revista „Human Reproduction”, echipa a concluzionat: „Medicii ar trebui să consilieze pacientele însărcinate sau care intenționează să rămână însărcinate cu privire la acest potențial risc, iar agențiile de reglementare ar trebui să ia în considerare obligativitatea indicării ingredientelor pe ambalajele țigărilor electronice.”

Specialiștii cer cercetări suplimentare

Oferind contextul acestor descoperiri, Jacob George, profesor de medicină cardiovasculară la Universitatea din Dundee, a declarat: „Aceasta este o constatare preclinică îngrijorătoare, care merită atenție în vederea corelării cu viitoarele cercetări clinice. Întrucât este vorba de o cercetare efectuată pe celule embrionare în laborator, rezultatele vor trebui confirmate prin studii clinice pe oameni, deoarece constatările de laborator nu se traduc neapărat întotdeauna în rezultate relevante din punct de vedere clinic. Acestea fiind spuse, mulți cercetători, inclusiv eu, am solicitat limitarea aromelor din țigările electronice și efectuarea de cercetări suplimentare privind impactul aromelor. Deși țigările electronice care conțin nicotină sunt considerate o măsură de reducere a riscurilor în comparație cu țigările din tutun, prezența substanțelor chimice nereglementate în arome reprezintă o preocupare care trebuie abordată.”

Studiul are nevoie de confirmări pe oameni

Marian Knight, profesor de sănătate a populației materno-infantile la Universitatea din Oxford, a observat: „Este important să recunoaștem că, deși acest studiu de laborator este, în sine, bine conceput și realizat, modul în care celulele au fost expuse la vanilină este foarte diferit de modul în care celulele unui embrion în dezvoltare ar putea intra în contact cu vanilina ca urmare a utilizării țigărilor electronice de către mamă. Multe dintre efectele observate au fost evidente doar la concentrații ale substanței chimice care este puțin probabil să ajungă la fătul în dezvoltare al unei mame care folosește țigări electronice. Au fost, totuși, observate unele efecte la concentrații care ar putea fi găsite în sângele mamei, de aceea este important să se ia în considerare informații de acest gen în orice discuție privind utilizarea țigărilor electronice în timpul sarcinii.”