Vorbim despre factorii de risc cardiovascular - despre obiceiuri nesănătoase care, în timp, îmbolnăvesc inima și vasele de sânge. Cei mai mulți factori de risc pot fi înlăturați. Aceasta fie prin schimbări ale stilului de viață, fie prin schimbări ale stilului de viață plus medicamente prescrise de medicul dumneavoastră. Monitorizăm toți factorii de risc cardiovascular alaturi de dr. Andreea Mihalache, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Împărțim factorii de risc cardiovascular în două grupe mari - unii modificabili, alții nemodificabili. Ce facem cu cei nemodificabili?

Dr. Andreea Mihalache: Factorii de risc cardiovascular sunt cei care provoacă boala cardiovasculară. Facem diferența față de markerii de risc cardiovascular, care ne arată că riscul e mare. Și aici vorbim de homocisteină, de inflamația sistemică și de nivelul scăzut al vitaminei D.

Factorii de risc cardiovascular nemodificabili sunt vârsta și sexul. Vârsta e cel mai mare factor de risc. În privința sexului, bărbații sunt mai predispuși riscului.

În medie, femeile sunt mai protejate cardiovascular decât bărbații până când începe menopauza. Dar pierd acest avantaj dacă au hipercolesterolemie esențială (colesterol rău mare de la vârste foarte tinere), dacă au diabet au risc mai mare de infarct sau AVC decât bărbații de aceeași vârstă. Iar dacă în sarcină o femeie a avut hipertensiune gestațională sau diabet gestațional, dacă are sindrom de ovare polichistice sau menopauză precoce, sexul feminin nu mai este un factor de protecție cardiovasculară.

Și mai avem moștenirea genetică în privința riscului. Se determină prin analiza de sânge, numită lipoproteina A, care se face o dată în viață și care ne arată ce risc cardiovascular am moștenit. Ce putem face? Să ținem strict în control factorii de risc… modificabili.

Andreea Groza: Cel mai important factor de risc modificabil, comportamental, este fumatul. De ce este atât de nociv pentru sistemul cardiovascular?

Dr. Andreea Mihalache: Ce face fumatul în interiorul vaselor de sânge, unde găsim un strat subțire de celule, numit endoteliu? Face 3 lucruri rele:

1. Stratul acesta de celule devine mai ”lipicios”, astfel încât colesterolul din sânge ”se lipește” mai ușor.

2. Sângele devine mai gros, așadar crește riscul cheagurilor.

3. Placa de colesterol depusă, oricât de mică ar fi, este instabilă, adică se rupe ușor. Iar unde se rupe, se formează un cheag, ceea ce determină infarct de miocard sau AVC.

Recomandarea unanimă este să mergeți la cardiolog sau la medicul pneumolog și să primiți tratament să vă lăsați de țigări, indiferent de forma acestora.

Andreea Groza: Cum să ne modificăm alimentația să fie în favoarea noastră? Și să nu devină un factor de risc cardiovascular.

Dr. Andreea Mihalache: Dieta mediteraneană este cea mai bună variantă pentru protecția cardiovasculară. În privința alimentației, reducem alimentele ultraprocesate, scădem cantitatea totală de alimente dintr-o zi, consumăm fibre multe din legume, cereale integrale și fructe și reducem cantitatea de sare. Asta putem să facem voluntar. Și tocmai am vorbit de un factor de risc modificabil impotant.

Tot ce puteți face pentru protecția inimii și a vaselor de sânge, găsiți în video.