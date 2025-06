Caravana Blood Network a început la București o nouă campanie de donare de sânge. Sute de tineri au venit să salveze vieți

Sute de tineri s-au prezentat la centrul mobil de transfuzie, cu dorința de a salva vieți. Pe lângă tichetele valorice, fiecare donator a primit și un bilet pentru prima zi a festivalului UNTOLD, care va avea loc în august, la Cluj-Napoca.

Centrul de Transfuzii Sanguine din București s-a "mutat" weekendul acesta într-o parcare din nordul orașului. Acolo s-au instalat și cei cu campania Blood Network, iar sute de tineri au venit de la primele ore să doneze sânge. Pentru mulți a fost o premieră.

Bărbat: „Am încercat să dăm un exemplu celui mic. Sunt și eu și soția mea aici. Acum mi-a zis doamna doctor că sunt și bilete la Untold, poate cu ocazia asta o să reușim să și mergem.”

Femeie: „Sinceră să fiu, mi-am dat seama cumva că viața e fragilă și sunt mulți oameni care au nevoie. Recent am trecut printr-un accident și am scăpat teafără și nevătămată și m-am gândit că toată lumea merită cumva să primească o șansă la viață.”

Femeie: „Este important că putem să salvăm o viață, putem să facem un lucru bun, o faptă bună pentru cineva care are nevoie de asta. La vară te gândești să mergi la festival? Da, o să merg.”

Succesul campaniei Blood Network

Campania Blood Network, ajunsă la cea de-a unsprezecea ediție, s-a dovedit un succes în fiecare an. Mii de pacienți din întreaga țară au fost ajutați prin donațiile strânse în cadrul acestei inițiative.

Ioana Chereji, manager de comunicare Untold: „În cele 11 ediții am avut peste 20.000 de donatori care au salvat peste 65.000 de vieți. S-au strâns în toți acești ani 10.000 L de sânge și e o campanie, care în fiecare an îi mobilizează și pe cei tineri, dar am avut și părinți care vin să doneze, ca să primească biletul la Untold pentru copiii lor. Ne bucurăm că putem să oferim această recompensă pentru gestul lor.”

Unul dintre avantajele caravanei mobile este rapiditatea. Deși au fost sute de donatori, nu s-a stat la coadă.

Femeie: „Merg lucrurile mult mai ușor decât la centru. Sunt donator fidel și voi dona în continuare.”

Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzii București: „În perioada verii se întâmplă ca numărul de donatori să mai scadă din cauza concediilor și orice donator în plus reprezintă o șansă la viață pentru cel puțin un pacient. De aceea ne bucurăm să colaborăm.”

Și Codin Maticiuc a venit să doneze sânge.

Codin Maticuc: „Este importantă campania celor de la Untold, ei sunt unul dintre partenerii mei pentru spitale publice din bani privați și totul e o sinergie între noi, în sensul că am făcut numeroase acțiuni împreună, am renovat un spital la Cluj și atunci la orice acțiune de caritate a lor, eu sunt primul.”

Caravana va fi și duminică în București, până la ora 14:00, iar în weekendurile următoare va merge în alte 9 orașe din țară.

