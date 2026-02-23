Tot ea a sunat după aceea la 112 să ceară ajutor. Victima este în spital, iar femeia a fost arestată pentru tentativă de omor.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tinerii erau împreună, la casa lor, de doi ani. Au un copil de 9 luni și mai așteptau unul. Rudele spun că se înțelegeau bine. Recent, însă, au apărut conflicte între ei, iar la ultimul scandal, tânăra de 18 ani și-a înjunghiat iubitul, spun anchetatorii.

Bunica suspectei: „Când ne-am dus acolo era treaba consumată, au chemat poliția, a chemat salvarea.”

Bărbatul de 23 de ani a fost dus la spital, iar medicii au constatat că avea leziuni grave atât la inimă, cât și la plămâni.

Corespondent Știrile PRO TV: „Victima pierduse mult sânge și a fost dusă direct în sala de operație. Intervenția chirurgicală care i-a salvat viața a durat mai bine de 3 ore.”

Suspecta a fost reținută și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii nu au dezvăluit motivul pentru care și-ar fi atacat iubitul. Familia susține că niciunul dintre tineri nu era violent.

Reporter: „Dar știți cum se comporta el cu ea?”

Tatăl băiatului: „Păi cum? Ca omu' cu nevasta. Eu știu cum a trăit el în casă cu ea?”

Copilul celor doi a fost preluat de o bunică, până când autoritățile vor decide ce este mai bine pentru el.