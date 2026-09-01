În acel moment, ”ţiuitul” şi luminile care erau aprinse pe dronă au încetat. ”Nu am ştiut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă?”, spune bărbatul, povestind că autorităţile au fost anunţate prin 112 abia la jumătate de oră după ce drona a fost descoperită.

”Am văzut ceva negru. Am văzut drona, de-aceea ce n-am văzut în viaţa mea. Ţiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i fac? Am scos ceva rotund şi firele şi s-a oprit. Şi gata, asta a fost!”, a povestit, pentru Vaslui TV, Marcel Bogoş, bărbatul care a decoperit drona căzută în judeţul Vaslui.

El a mărturisit că în momentul în care a scos firele dronei nu s-a temut că aceasta ar fi putut exploda pentru simplul motiv că ”nu a ştiut ce e”.

”Nu am ştiut ce-i. Dacă exploda, ce era să-mi facă?”, a spus bărbatul.

El a povestit că, înainte ca el să ajungă la dronă, a văzut de la distanţă un autovehicul alb ai cărui ocupanţi s-au dus în zona în care era drona.

Un alt sătean a fost cel care a sunat la 112 şi a anunţat despre existenţa aparatului de zbor, la o jumătate de oră după ce acesta a fost găsit, a mai spus Marcel Bogoş.

O dronă prăbuşită a fost găsită, marţi, pe un câmp din comuna Viişoara, judeţul Vaslui. Perimetrul a fost izolat şi un echipaj pirotehnic al Serviciului Român de Informaţii (SRI) a ajuns în zonă pentru verificări. Surse din anchetă au precizat că ulterior încărcătura explozivă a fost detonată controlat.