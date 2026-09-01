Informația fost făcută publică de Agentstvo, citând o sursă anonimă apropiată Kremlinului, transmite The New Voice of Ukraine.

Sursele au declarat că Ratcliffe a sosit la Moscova îndemnând la un acord rapid pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei. Mesajul său s-a bazat pe premisa că poziția Rusiei – atât militară, cât și economică – se deteriorează, făcând mai avantajos pentru Kremlin încheierea unui acord acum.

Ratcliffe s-a întâlnit la Moscova cu șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, și cu șeful FSB, Alexandr Bortnikov. După una dintre aceste întâlniri, conținutul discuției i-a fost transmis lui Putin, iar Kremlinul a refuzat propunerea pentru o întâlnire personală cu Ratcliffe.

„Mesajul său a sunat ca și cum Zelenski ar sta deja pe Dealul Poklonnaya, privind Kremlinul prin binoclu", a citat sursa. Descriind reacția Kremlinului, sursa a spus că „se pare că Ratcliffe a venit la adresa greșită".

Vizita lui Ratcliffe la Moscova a fost confirmată pe 25 august. Conform unor informații, în perioada vizitei, SUA au cerut Ucrainei să evite loviturile asupra Moscovei, Sankt Petersburgului și nordului Rusiei. Trump a descris vizita ca fiind de „semi-rutină".

New York Times a relatat că Ratcliffe a făcut călătoria pentru a transmite o evaluare sumbră a situației Rusiei și pentru a îndemna la un acord înainte ca situația militară și economică să se deterioreze. Axios a transmis că Ratcliffe a propus o întâlnire trilaterală între Zelenski, Trump și Putin, cu scopul de a-l convinge Putin să reia negocierile mediate de SUA cu Ucraina.