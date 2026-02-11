Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat asupra unui membru de familie.

Fapta s-a petrecut în iunie 2025 în localitatea prahoveană Lipăneşti, surse judiciare afirmând, la acel moment, că tânăra în vârstă de 22 de ani, care se afla la părinţii ei, refuza să se mai întoarcă la concubinul ei care insista în acest sens.

Conform deciziei Tribunalului Prahova, inculpatul este obligat la plata a 620.000 de euro cu titlul de daune morale către părţile civile din dosar.

Decizia magistraţilor nu este definitivă.

Tânăra de 22 de ani din Lipăneşti care a fost ucisă cu toporul de către concubinul său nu a solicitat niciodată ordin de protecţie, la 112 fiind primite mai multe apeluri în urma unor conflicte verbale iscate între cei doi, a informat, la acel moment, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

"În cadrul audierii din data de 16.06.2025 a mamei victimei, aceasta a declarat, în scris, în faţa procurorului, faptul că între victimă şi bărbat au existat unele conflicte, dar nu le-au reclamat la poliţie, pentru că de fiecare dată se împăcau", preciza IJP.

De asemenea, în urma verificărilor s-a mai stabilit şi faptul că, de-a lungul anilor, au fost înregistrate apeluri la 112 cu privire la conflicte verbale dintre victimă şi agresor sau agresor şi familia fetei.

"În cursul acestui an, nu au fost înregistrate sesizări, apeluri 112, petiţii sau plângeri penale formulate de tânăra decedată cu privire la fapte de violenţă pe care persoana bănuită să le fi exercitat asupra acesteia. În luna septembrie a anului 2022, mama tinerei a sesizat poliţiştii, prin apel 112, despre faptul că are un conflict verbal, cu ginerele său (autorul omorului). În cadrul intervenţiei, s-a stabilit că între cei doi a existat un conflict verbal, fiind sancţionaţi, conform Legii nr. 61/1991, atât bănuitul, cât şi apelanta, pentru adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare. În cursul lunii iulie a anului 2024, tânăra în cauză a sesizat faptul că atât ea, cât şi fratele acesteia ar avea un conflict verbal cu bărbatul în cauză (autorul omorului). În cadrul intervenţiei poliţiştilor, nu au fost sesizate fapte de natură penală. La data de 13 septembrie 2024, au existat două apeluri prin 112, prin care tânăra (victima) sesiza faptul că ar fi fost ameninţată de un vecin. În cadrul intervenţiei poliţiştilor, s-a stabilit că, în fapt, aceasta avea un conflict verbal cu concubinul său, nicidecum cu un vecin, aşa cum a sesizat prin 112. În urma celui de-al doilea apel, din data respectivă, bărbatul în cauză a fost sancţionat contravenţional, conform Legii nr. 61/1991 şi transportat la o unitate medicală de specialitate", arată sursa citată.

Totodată, IJP punctează că în niciuna dintre situaţiile în care s-a sesizat faptul că tânăra are un conflict verbal cu concubinul, aceasta nu a reclamat fapte penale în faţa poliţiştilor, declarând, în cadrul intervenţiilor, că au existat doar jigniri adresate reciproc.

"De asemenea, menţionăm faptul că la fiecare intervenţie la sesizările efectuate au fost întocmite formulare de evaluare a riscului de către poliţişti, conform procedurilor, victima nesolicitând niciodată emiterea unui ordin de protecţie provizoriu de către aceştia. Totodată, în toate cazurile le-au fost înmânate modele de cerere (Anexa nr.2 - Legea 217/2003), pe care persoanele în cauză să le depună la instanţa de judecată, în vederea solicitării emiterii unor ordine de protecţie. De asemenea, din verificări a rezultat că la nivelul IPJ Prahova nu au fost primite de la instanţele de judecată ordine de protecţie emise pe numele celor implicaţi", mai menţionează Poliţia.

Nici la data de 16 iunie, când a avut loc crima, nu au fost înregistrate sesizări directe sau apeluri la 112 de la cei în cauză, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, a transmis IJP Prahova.

În urma acestei crime, IJP Prahova a dispus efectuarea unei anchete interne.

"Am solicitat prin Serviciul de Ordine Publică şi Biroul de Control Intern efectuarea de verificări interne cu privirea la respectarea procedurilor şi ordinelor în vigoare pentru monitorizarea stărilor conflictuale şi intervenţia la sesizările de violenţă domestică de sub unităţile pe raza cărora a fost înregistrat respectivul eveniment. De asemenea, am solicitat identificarea tuturor sesizărilor referitoare la conflictul dintre persoanele implicate, stabilirea corectitudinii întocmirii documentelor şi legalitatea măsurilor dispuse în cadrul acestora", a declarat atunci, într-o conferinţă de presă, comisarul şef de poliţie Ginel Preda.