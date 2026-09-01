Ministrul de externe Johan Wadephul a anunţat, ca măsură de răspuns, închiderea Consulatului Federaţiei Ruse de la Bonn, relatează „Bild”, citat de News.ro.

"În ansamblu, anchetele poliţieneşti, tiparele infracţionale şi informaţiile serviciilor de securitate indică faptul că Rusia este responsabilă pentru tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig", a declarat ministrul marţi, la Berlin, alături de ministrul de externe Johan Wadephul.

"Prin urmare, guvernul federal ajunge la concluzia că Rusia este responsabilă pentru atacul hibrid de la Leipzig din 4 august", a punctat Dobrindt.

"Nu considerăm Leipzig un eveniment izolat, ci îl vedem în corelaţie cu alte acţiuni hibride", a adăugat ministrul german de interne.

Totuşi, el a subliniat: "Nu ne aflăm în război".

Ca urmare, după ce s-a consultat cu cancelarul Friedrich Merz, ministrul de externe Johan Wadephul a dispus închiderea Consulatului general al Rusiei de la Bonn începând cu 18 septembrie.

"Contractul privind Casa Rusiei din Berlin va fi reziliat", a anunţat, de asemenea, şeful diplomaţiei germane.

În plus, se vor înăspri controalele la intrare pentru cetăţenii ruşi şi se vor pune sub observaţie mai multe persoane în contextul ameninţării hibride.

De asemenea, ministrul de externe Johan Wadephul a dispus convocarea ambasadorului rus. "Această convocare are loc chiar în acest moment", a declarat Wadephul.

Guvernul federal va lua, de asemenea, măsuri suplimentare "în domeniul serviciilor de informaţii" şi îşi va continua eforturile în cadrul NATO pentru a-şi consolida propria capacitate de apărare şi a descuraja Rusia. Wadephul a subliniat, de asemenea: "Germania rămâne în siguranţă şi se apără împotriva adversarilor care doresc să provoace nesiguranţă."

Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a avertizat din nou cu privire la pericolul reprezentat de Rusia. Germania este "în fiecare zi ţinta războiului hibrid". Se poate presupune că Rusia este dispusă să provoace daune şi mai mari prin atacuri hibride. Incidentul de la Leipzig confirmă nivelul ridicat de ameninţare deja constatat.

Dobrindt a acuzat, de asemenea, Rusia că "are disponibilitatea de a provoca daune mai mari".