Statul prelungit pe scaun poate crește riscul de supraponderalitate și de a dezvolta boli de inimă și diabet de tip 2, spun experții, citați de BBC. Deși știm că pauzele în fața ecranelor sunt bune pentru noi, ceea ce este mai puțin clar este cât de des ar trebui să ne ridicăm și să ne mișcăm, rămânând în același timp productivi la locul de muncă.

Un nou studiu publicat de British Journal of Sports Medicine a descoperit că luarea unor pauze de 5 minute - sau „gustări de mișcare” - în fiecare oră este cea mai bună și mai fezabilă modalitate de a îmbunătăți starea de bine fără a pierde eficiența.

Creșterea productivității, a stării de spirit și a vigilenței

Cercetătorul principal Keith Diaz a declarat pentru BBC News că majoritatea adulților își petrec acum trei sferturi din ziua de veghe sedentari. Deși sfatul general de a „sta mai puțin și de a te mișca mai mult” este corect, oamenii trebuie să știe ce doză trebuie să aplice, a adăugat el.

„Vestea bună este că o pauză de mers pe jos la fiecare oră, timp de 5 minute, este suficientă pentru a îmbunătăți starea de spirit și a reduce oboseala. Și oamenii au considerat acest lucru realist și realizabil”, a spus Diaz.

Studiul realizat de Universitatea Columbia a chestionat peste 11.000 de angajați din SUA - majoritatea ocupau locuri de muncă de birou și lucrau în ture de 8 până la 9 ore.

În prima săptămână, aceștia și-au urmat rutina obișnuită și au completat chestionare zilnice despre oboseală, starea lor de spirit și performanța la locul de muncă.

În următoarele 2 săptămâni, li s-a cerut să ia pauze de mers pe jos la locul de muncă de 5 minute la fiecare jumătate de oră, la fiecare oră sau la fiecare 2 ore și să completeze chestionare similare.

O plimbare la fiecare jumătate de oră a fost benefică pentru starea de spirit și reducerea oboselii, dar a perturbat activitatea zilnică. O plimbare la fiecare 2 ore a fost mai bună decât lipsa mersului pe jos, dar cercetătorii au descoperit că o plimbare de 5 minute la fiecare oră a dus la cea mai mare și mai fezabilă îmbunătățire a productivității, a stării de spirit și a vigilenței.

Pauzele de 5 minute la fiecare oră îmbunătățesc performanța muncii, contrar impresiei generale

Statul pe scaun ore în șir poate fi un obicei greu de renunțat, a spus Diaz, mulți angajați din studiu îngrijorându-se de ce ar crede șeful sau colegii lor despre pauzele lor.

„Chiar dacă poate părea contraintuitiv, pauzele de mișcare pot de fapt să îmbunătățească performanța la locul de muncă”, a arătat Diaz. „Acestea pot îmbunătăți funcția executivă, atenția și memoria. Și îi ajută pe oameni să se simtă mai relaxați și mai proaspeți”.

Mersul pe jos este ieftin și nu trebuie să însemne oprirea muncii, a spus el, indicând mersul pe jos la întâlniri sau plimbarea în timpul apelurilor telefonice - fie în aer liber, fie la birou.

Emily McGrath, asistentă cardiolog senior la British Heart Foundation, a salutat rezultatele cercetării, spunând că „simple adăugiri de mișcare pot îmbunătăți sănătatea generală”.

Cu toate acestea, a avertizat ea, „studiul s-a bazat pe date auto-raportate și a fost pe termen scurt, așa că sunt necesare cercetări mai lungi pentru a confirma impactul său asupra sănătății inimii”.