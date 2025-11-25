După tragediile din Sănătate, statul anunță noi reguli pentru secțiile ATI. Cum se va face sedarea pacienților

Stiri Sanatate
25-11-2025 | 20:02
După mai multe cazuri grave în care pacienți au murit în clinici private sau în secții ATI, Ministerul Sănătății schimbă regulile pentru secțiile de terapie intensivă.

Liliana Curea

Noul ordin introduce standarde stricte de sedare și anestezie, cere dotări mai bune în secții și cabinete și schimbă normele de personal. Datele pacienților vor fi digitalizate, iar medicii vor accesa tabletele atunci când fac o intervenție. Aceste lucruri vor aduce mai mult timp pentru îngrijirea pacienților, dar și o siguranță mai mare.

Conf. dr. Liliana Mirea, șefa secției ATI de la Spitalul Floreasca: „Pentru un pacient critic, informațiile vin din multe surse: de la laborator, de la imagistică, câteodată din sala de operație, și atunci, integrându-le pe toate, putem avea o oglindă mai fidelă a pacientului.”

După moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Capitală, în premieră, Ministerul Sănătății împarte categoriile de sedare și dotările necesare în cazul acestor proceduri.

Reguli strice pentru sedarea pacienților

Pentru sedare minimă și inhalosedare este obligatoriu avizul de la DSP, iar clinicile în care se fac sedare moderată și profundă trebuie să aibă salon de supraveghere postanestezică. Toate procedurile de sedare intravenoasă și anestezie generală trebuie făcute doar de medici ATI.

Sunt schimbări și în ceea ce privește normativul de personal. Fiecare secție ATI va avea o persoană dedicată pentru controlul infecțiilor nosocomiale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Epidemiolog acolo unde se poate, în secțiile de categoria 1 și 2, respectiv în toate celelalte secții, asistentul medical dedicat pentru monitorizarea, controlul, raportarea, trainingul personalului pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale.”

Corespondent Știrile ProTV: „Secțiile de ATI vor avea psihologi, specialiști în nutriție și logopezi, în funcție de specificul fiecăreia. Dar și farmaciști clinicieni, aceștia având un rol extrem de important pentru terapii personalizate în timp real și dozarea mai corectă a medicamentelor.”

Ordinul prevede modificări și în ceea ce privește dotările secțiilor ATI. Este obligatoriu să aibă chiuvetă cu apă sterilă pentru zona de spitalizare și sisteme de sterilizare/decontaminare a aerului și suprafețelor.

Unitățile sanitare trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de utilizare pentru toate echipamentele ATI și mentenanța lor. Iar în secțiile pentru minori, echipamentele trebuie să fie din fabricație compatibile cu utilizarea la copii.

Dată publicare: 25-11-2025 19:50

