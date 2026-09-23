În al doilea caz, din 32 de persoane care au intrat în contact cu cei diagnosticaţi, 23 au acceptat imunizarea prin vaccin. Autoritățile de sănătate publică din judeţ fac un apel către populaţie să respecte regulile de igienă şi să discute cu medicii de familie despre vaccinare, scrie News.ro.

DSP Alba monitorizează cele două focare

„În prezent, la nivelul judeţului Alba există 2 focare de hepatita A active, unul la Alba Iulia (cartier Lumea Nouă) – focar de comunitate cu 18 cazuri confirmate şi 96 de contacţi identificaţi. Doar 11 contacţi au acceptat vaccinarea şi alţi 3 contacţi sunt în curs de vaccinare. Al doilea focar de Hepatita A a fost declarat la Valea Lungă, cu 5 cazuri confirmate şi 36 de contacţi. 23 dintre aceştia au fost deja vaccinaţi. În ceea ce priveşte cazurile confirmate, 3 sunt din categoria de vârstă 0 – 4 ani, 10 din categoria de vârstă 5 – 9 ani, 7 din categoria de vârstă 10 – 14 ani, 1 din categoria de vârstă 15 – 19 ani şi 2 din categoria de vârstă 20 – 24 de ani”, anunţă, miercuri, DSP Alba.

Întrucât creşte numărul de cazuri de hepatită virală A, autorităţile de sănătate publică din judeţ atrag atenţia asupra importanţei respectării cu stricteţe a măsurilor de igienă, a recomandărilor medicale şi a măsurilor de izolare în cazul persoanelor diagnosticate.

Hepatita A se poate transmite prin apă și alimente

„Hepatita virală A este o boală infecţioasă acută, cu transmitere predominant fecal-orală, care se poate răspândi prin mâini murdare, apă sau alimente contaminate, obiecte contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată. Virusul este eliminat prin materiile fecale şi poate persista în mediul înconjurător. Perioada de incubaţie a hepatitei A este, în medie, de aproximativ 28–30 de zile, cu limite cuprinse între 15 şi 50 de zile. O particularitate importantă este aceea că o persoană infectată poate transmite virusul înainte de apariţia simptomelor, ceea ce favorizează răspândirea infecţiei în comunitate”, informează DSP Alba.

Potrivit sursei citate, unităţi de învăţământ funcţionează în apropierea zonei în care funcţionează unul dintre focare.

În acest context, DSP face apel la respectarea regulilor de igienă, recomandând celor din focar să îi ţină izolaţi pe cei bolnavi şi contacţii lor şi transmiţând populaţiei să respecte măsurile de igienă a mâinilor şi alimentelor.

Inspectorii de sănătate publică lansează un apel către comunitate, transmiţând că informarea corectă, igiena riguroasă, identificarea rapidă a cazurilor, respectarea izolării şi vaccinarea persoanelor pentru care aceasta este recomandată reprezintă elemente esenţiale pentru limitarea transmiterii hepatitei virale de tip A.