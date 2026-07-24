Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan: „Am avut o dronă în spațiul aerian, a fost doborată în urmă cu câteva minute, de câte un pilot român F-16, important este faptul că zona nu era locuită, motivul pentru care au putut să tragă de sus în jos”.

Drona a fost identificată de autorități la ora 09:39, în apropiere de Sulina, la aproximativ 20 de kilometri est de oraș. Potrivit MApN, aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al României și a traversat zona pe direcția Sulina - Brăila- Fetești- Buzău.

Două aeronave Eurofighter italiene și două F-16 românești au decolat pentru monitorizarea situației. Piloții au primit ordin să distrugă ținta atunci când situația o va permite. La ora 11:02, drona a fost doborâtă.

General Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii: „Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc, a fost declarată ținta aeriană ostilă. Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată nu a lovit ținta”.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării: „În momentul de față nu putem spune că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătura sau fără. Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Sahed-Geran-2”.

Momentul impactului a fost auzit și de locuitorii din zonă.

Localnic: „S-a auzit o bubuitură foarte tare, vă dați seama, că stăm aici în apropiere. Și la circa trei secunde avioanele care survolau foarte tare.”

Localnică: „La un moment dat s-a auzit o bubuitură, ar fi fost impactul... Cred. Era un avion... Mă uitam după el pe cer și la un moment dat aud BOOM”.

Leonard Dimian, prefectul județului Buzău: „Ce pot să vă zic deocamdată, a fost identificat doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona, drona este clar de proveniență militară, toți bănuim din ce țară provine. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată, ulterior noi am sosit, am preluat”.

Este prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc. Astfel de aparate au fost distruse în trecut în Polonia, dar și în spațiul aerian al Estoniei. În acest caz, un pilot român, tot de pe un F-16, a interceptat și neutralizat drona.