Astăzi însă, pe măsură ce cele trei țări se pregătesc să primească unul dintre cele mai mari evenimente internaționale de după pandemia de Covid-19, bolile infecțioase au devenit o preocupare centrală, scrie Politico.

O atenție deosebită este acordată focarului de Ebola care afectează anumite zone din Republica Democrată Congo, a cărei echipă națională urmează să joace meciuri la Houston, Atlanta și Guadalajara. Autoritățile monitorizează, de asemenea, riscurile asociate cu hantavirusul, o infecție rară, dar gravă, care a izbucnit recent la bordul unei nave de croazieră cu pasageri din mai multe țări.

„Vom avea oameni din toate colțurile lumii care vor veni în oraș, în regiune, pentru aceste meciuri, iar acest lucru este extraordinar”, a declarat Anish Mahajan, director adjunct al Departamentului de Sănătate Publică din comitatul Los Angeles, care va introduce pentru prima dată monitorizarea apelor uzate la un eveniment sportiv de asemenea amploare. „Dar este și un risc major pentru răspândirea diferitelor infecții.”

Sistemul de sănătate publică al Statelor Unite, extins și descentralizat, se pregătește pentru orice scenariu. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) coordonează colectarea și raportarea datelor privind focarele, oferă recomandări privind testarea și raportarea simptomelor și menține contact permanent cu autoritățile locale.

În ultimele săptămâni, oficialii CDC au organizat apeluri săptămânale cu departamentele de sănătate publică din cele 11 orașe americane gazdă și au trimis specialiști pe teren pentru sprijin direct. În paralel, medici din întreaga țară participă la simulări care iau în calcul cele mai grave scenarii.

Detectivii bolilor din Atlanta

CDC folosește de mult timp Cupa Mondială ca exemplu de eveniment care implică riscuri speciale, atât din cauza bolilor transmisibile, cât și a altor pericole, precum temperaturile extreme, busculadele, accidentele de mediu sau provocările de securitate.

Instituția a publicat recent și un portal dedicat suporterilor, cu recomandări pentru prevenirea bolilor infecțioase.

Pericolul este cu atât mai relevant pentru CDC cu cât sediul său central se află la aproximativ 11 kilometri de stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, unde selecționata Republicii Democrate Congo este programată să dispute ultimul meci din faza grupelor, pe 27 iunie.

După partidele găzduite de Atlanta, Departamentul de Sănătate Publică din Georgia va monitoriza persoanele care se prezintă la camerele de gardă cu simptome compatibile cu un eventual focar epidemiologic.

„Departamentul de Sănătate Publică menține sisteme solide de supraveghere la nivelul întregului stat pentru detectarea timpurie a unor activități neobișnuite legate de boli”, a declarat Nancy Nydam Shirek, purtătoare de cuvânt a instituției.

Datele colectate de autoritățile locale și regionale vor fi integrate într-un sistem de „supraveghere sindromică” administrat de CDC, care permite identificarea și monitorizarea tendințelor privind apariția simptomelor.

De asemenea, pentru Cupa Mondială va fi creat un tablou de bord special dedicat monitorizării datelor epidemiologice, care va oferi autorităților sanitare locale și regionale o imagine mai clară asupra eventualelor evoluții ale bolilor, atât în interiorul jurisdicțiilor proprii, cât și la nivel național.