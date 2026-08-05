Guvernul avertizează, însă, că modificarea ne-ar putea costa miliarde de euro din PNRR, mai ales că ar bloca și următoarele cereri de plată.

Mai mult, Executivul a anunțat deja că oricum nu pot închide centralele pe cărbune de la Rovinari sau Craiova, până la finalul lunii, și își asumase o penalitate - mai mică față de sumele pe care am putea acum să le pierdem.

Președintele Nicușor Dan i-a avertizat deja pe parlamentari că ar putea întoarce legea.

Parlamentarii de la PSD și AUR și-au unit din nou forțele, pentru a vota o modificare importantă a legii decarbonizării. Scoaterea din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de cărbune se face doar după înlocuirea lor cu alte surse, cu emisii reduse de carbon.

Claudiu Manta, deputat PSD: ”Este normal să folosim toate capacitățile energetice disponibile, așa cum fac și vecinii noștri. Mergeți mai bine la Bruxelles și negociați cu Comisia.”

George Simion, președinte AUR: ”Este o reglementare care nu afectează pe nimeni, pentru că nu ne putem juca de-a Sfarmă-Piatră”.

Din contră - spun reprezentanții Guvernului interimar, care avertizează că, odată cu această lege, România riscă să piardă sume uriașe din PNRR.

Amendamentul modifică legislația în baza căreia Comisia declarase deja îndeplinit jalonul și plătise banii aferenți. Este fenomenul numit de experții europeni "reversibilitate", adică ar trebui să dăm bani înapoi și să plătim penalități, dar ar putea fi blocate și cererile de plată viitoare.

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene: ”În acest moment, suntem deja cu un risc iminent, ca cererile de plată 5 și 6 să fie blocate până la soluționarea reversibilității. În toată perioada asta de guverne, care au avut resurse pe mână, nu au dus la îndeplinire aceste proiecte și cumva am această imagine vie și anume că dai foc la țară și apoi vii tu ca pompier și zici că ai salvat”.

Mai mult, Ilie Bolojan a explicat că acest amendament nu era necesar pentru menținerea în funcțiune a centralele pe cărbune.

Teoretic, ar fi trebuit să închidem în total capacități de producție pe bază de cărbune de 710 MW până pe 31 august. Însă Guvernul își asumase deja o penalitate și anunțase că nici grupurile Rovinari, de pildă, nu pot fi închise, având în vedere nevoia de electricitate în special în astfel de perioade de secetă, nici Electrocentrale Craiova, spune premierul interimar.

Ilie Bolojan, premier interimar: ”Nu pot fi închise, neavând cu ce înlocui, de exemplu centrala de la Craiova, pentru că 5 ani de zile nu am făcut ce trebuie și nu poți să lași un oraș fără încălzire.”

Un plan luat în calcul a fost și înlocuirea unei părți din capacitatea pe cărbune cu baterii.

Otilia Nuțu, expert energie: ”Practic, scoate din joc propunerea de a construi baterii și spune că trebuie să ținem în continuare ce avem, lucru care blochează și capacitate disponibilă în rețea, pentru cineva care ar fi vrut să construiască ceva prin zona respectivă, dar care nu are loc de aceste centrale. Este cercul vicios perfect, aș zice.”

Acum, legea ajunge la șeful statului, Nicușor Dan, care a anunțat deja că va "uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv reexaminarea, ca România să nu piardă miliarde de euro din PNRR".

Deputații au modificat miercuri și Strategia pentru Biodiversitate

Corespondent ProTV: „Cinci ore s-au discutat în comisia pentru mediu și cea juridică amendamentele PSD la legea care înglobează Strategia pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030. Abia spre seară a ajuns la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților. Poate cea mai importantă modificare cerută de PSD este reducerea țintelor legate de ariile protejate. Practic, România nu va mai trebui să extindă ariile la 30%, ci la 25%. La fel se întâmplă și pentru ariile strict protejate – extinderea lor nu va atinge 10%, ci doar 5%. Social-democrații și-au exprimat temerea că extinderea ariilor protejate ar putea bloca lucrări de infrastructură, hidrocentrale sau alte investiții. În replică, ministrul Mediului a spus că strategia nu împiedică realizarea proiectelor de infrastructură. În schimb, modificările făcute pot duce la neîndeplinirea jalonului din PNRR, care are o valoare de 972 de milioane de euro. Proiectul privind biodiversitatea prevede, printre altele, conservarea și refacerea ecosistemelor, protejarea speciilor amenințate, utilizarea durabilă a resurselor naturale și îmbunătățirea administrării ariilor protejate. Pentru că au fost făcute schimbări față de forma adoptată de senatori, Strategia se reîntoarce la Senat, unde trebuie dezbătută și votată din nou.”