Criză de medici la țară și în orașele mici din România. OMS, împlicată în strategia de recrutare

România are un deficit uriaș de medici, mai ales la țără și în orașele mici, unde autoritățile nu reușesc să-i convingă pe specialiști să se mute.

Mai mult de jumătate dintre ei lucrează în spitalele din Capitală și din alte cinci orașe. Este și motivul pentru care experții OMS vin la București pentru a discuta strategia privind resursele umane din Sănătate.

Comuna Bățani din județul Covasna are 2.500 de locuitori și este una dintre sutele de localități fără medic de familie. Culmea este ca are două cabinete renovate și dotate cu apratură medicală, spun cei de la primărie. În plus, doctorul care va dori să lucreze acolo primește locuință de serviciu.

Însă, nu doar medicii de familie lipsesc din România. În foarte multe spitale este nevoie de urgentiști, cardiologi, neurologi și pediatri. Județeanul din Călărași este un exemplu. Deși în ultimii doi ani cei de aici au angajat peste 40 de medici, doar jumătate au rămas. De pildă, în acest moment, din cele 11 posturi de la Terapie Intensivă, doar două sunt ocupate.

Bogdan Mihai (Călărași): „Locuințe de serviciu pe care le dăm, decontarea unei părți din naveta pentru cei care vin de la București și Constanța. Avem comunicări zilnice, pe toate problemele și încercăm să le rezolvăm. Indiferent cât ai încerca pe unele specialități, unitățile de stat nu pot ține pasul cu o unitate privată sau cu o clinică din străinătate. Este o chestie de relocare. Dacă gândim la rece, după o anumită vârstă ne este greu să ne schimbăm toată viața pentru a merge le muncă”.

Franța, preferată de tot mai mulți medici români

Conform Colegiului Medicilor din România, avem în acest moment cam 55.000 de doctori cu aviz de liberă practică. Cea mai mare problemă o reprezintă faptul că aproximativ 30.000 dintre ei lucrează în București și alte cinci județe: Dolj, Timiş, Cluj, Mureş şi Iaşi, adică zonele în care sunt facultățile de medicină și prin urmare spitale universitare. Avem 12 judeţe cu sub 500 de medici, trei judeţe cu sub 300 de medici.

Și alți europeni se confruntă cu deficit de personal medical în zonele rurale. Doar că au luat medici de la noi. De pildă, francezii au făcut asta.

Simplificareea procedurilor de recrutare a personalului medical, acordarea de stimulente financiare care să-i atragă pe doctorii plecați în străinătate, atragerea de fonduri pentru aparatură performantă, ori încurajarea rezidenților prin scutirea de impozit sunt doar căteva dintre recomandările făcute de experții Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce priveste rezolvarea lipsei de personal medical. Strategia a fost publicată deja în Monitorul Oficial, rămâne de văzut și când va fi aplicată.

Dată publicare: 20-03-2023 19:04