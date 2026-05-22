O salvare cu medic a ajuns la el abia după aproape două ore. Până atunci, profesorii și un alt echipaj de salvare, doar cu asistent medical, au încercat în zadar să îl ajute pe băiat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Robert era în pauză la școală când a căzut secerat. Colegii au crezut că a alunecat și s-a înecat cu sendvișul din care mânca. Dar surse din anchetă spun că legiștii i-au descoperit inima mărită față de normalul vârstei. Asta ar putea indica o afecțiune cardiacă de care să nu fi știut.

Ana Bacoi, mama elevului: „Copilul nu mi-a leșinat, nu mi-a zis că mă doare inima, nu mi-a zis nimic niciodată. Trebuia să vină mai din timp că îl salvau. Îl salvau."

Cauza probabilă stabilită de legiști

Tot legiștii ar fi stabilit că băiatul s-a înecat cu propria vomă.

Primul apel la 112 pentru Robert a fost făcut la 12:32. Un echipaj doar cu asistent a plecat de la Serviciul de Ambulanță spre sat, la 30 de kilometri distanță și a ajuns după 27 de minute. Primul echipaj a cerut trimiterea unui al doilea echipaj cu doctor, care a ajuns abia după o oră și 50 de minute. După aproape 3 ore a fost declarat decesul copilului.

De ce nu a plecat din start un medic spre elevul aflat în agonie, dacă băiatul era inconștient, nu respira și nu avea puls, conform șefei de la Ambulanță?

Dr. Aura Crețu, manager Ambulanța Bacău: „A fost un singur echipaj cu medic disponibil pe județ. El era la o altă solicitare."

Asta spunea șefa de la Ambulanța Bacău ieri. Acum și-a schimbat declarația.

Aura Crețu, manager Ambulanța Bacău: „Colegii mei mi-au dat informații eronate ieri. În stația centrală erau disponibile un singur echipaj cu asistent și un echipaj cu medic."

Decizia dispecerului medical

Prin urmare, ambulanța avea medic pe care să îl trimită la caz. Totuși, medicul coordonator a decis că se impunea doar trimiterea unui echipaj cu asistent, inițial.

Reporter: „În funcție de ce ați luat decizia de a trimite prima dată asistent?”

Sorin Enescu, medic coordonator Ambulanța Bacău: „În funcție de distanță și că informațiile erau incomplete, nu am reușit să scot toate informațiile de la persoana care a sunat la 112.”

Reporter: „Ar fi avut vreo șansă copilul, dacă ajungea din prima un medic acolo?”

Sorin Enescu, medic coordonator Ambulanța Bacău: „Nu pot să mă pronunț, dar eu cred că nu."

Ministrul interimar al Sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău, unde din necesarul de 36 de medici lucrează doar 12. Doar unul era ieri la prânz în tură.

Cseke Attila, ministru interimar al Sănătății: „Trebuie să vedem exact convorbirea dintre cel care a sunat și cel care a fost dispecer. Dacă s-a greșit vor urma sancțiuni."

DSU a anunțat că va analiza modul în care a fost gestionată intervenția. Și polițiștii fac cercetări in rem, pentru ucidere din culpă.