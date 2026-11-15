Rogobete explică faptul că nu vrea să lege „rezidenţiatul de glie”, deoarece un rezident este plătit pentru munca pe care o desfăşoară, nu pentru partea educaţională.

Alexandru Rogobete a solicitat o analiză a posturilor libere din spitale şi a anunţat că va fi funcţională, de anul viitor, o platformă unde vor fi publicate posturile libere din Sănătate.

„Am solicitat echipei de la minister să realizeze o analiză, să vedem din cele 7.000 de posturi deblocate în iunie, câte din ele au fost scoase la concurs, câte din ele au fost ocupate şi unde - şi aici e un subiect pe care vin două măsuri pe care le-am anunţat deja. Există o practică în anumite spitale, anunţul de concurs se pune pe uşa din dos a şefului de secţie, astfel încât să vadă doar cine trebuie că există un concurs acolo. Motiv pentru care echipa ministerului, în colaborare cu alte instituţii publice din această ţară, STS de exemplu, dar şi alţii, vom dezvolta o platformă digitală pe pagina MInisterului Sănătăţii în care în timp real se va vedea numărul de posturi care sunt scoase la concurs sau urmează să fie scoase la concurs cu un calendar foarte clar, pe ce specialităţi şi în ce localităţi (...) Cred că la începutul anului va funcţiona”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.

Fără posturi pentru rezidenți

El a adăugat că se gândeşte să nu mai scoată la concurs posturi pentru rezidenţi.

„O a doua situaţie, dacă vorbim de posturile la Rezidenţiat, mă gândesc să fie ultimul an când la Rezidenţiat scoatem posturi. Experienţa ultimilor 4-5 ani ne arată că aceste posturi pe de-o parte nu se ocupă, pe de altă parte, şi dacă se ocupă, în scurt timp îşi modifică specialitatea, sau a treia variantă, după 4-5 ani de Rezidenţiat nu se mai întorc la post. Şi un alt fenomen, cel mai mare pe care l-am văzut, vă dau un exemplu, alege post de chirurgie şi îşi dă seama după un an că nu îi place chirurgia şi vrea altceva. Şi atunci se complică foarte mult lucrurile. Nu văd sensul unui post la început de Rezidenţiat pentru că după terminarea Rezidenţiatului încep să se contureze abilităţile, specialitatea respectivă şi atunci fiecare poate să îşi găsească mai uşor locul, în funcţie de cum evoluează pregătirea de Rezidenţiat”, a explicat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a spus că posturile pentru rezidenţi ar putea fi transformate în locuri.

„Mai degrabă le-aş transforma în locuri, mai degrabă am creşte mai mult numărul de locuri decât de posturi, astfel încât pregătirea să cuprindă un număr cât mai mare de rezidenţi (...) Spre deosebire de fostul premier Ilie Bolojan, eu nu îmi doresc să leg rezidentul de glie. Nu este plătit pentru partea educaţională, el este plătit pentru munca pe care o desfăşoară ca medic rezident. Nu poţi nici să îi iei banii înapoi, nu poţi să îl obligi să rămână într-un loc. Niciunde în lume nu se întâmplă asta”, a declarat Alexandru Rogobete.