Potrivit unui comunicat de presă, Executivul comunitar consideră că, în România, întârzierea efectuării plăţilor datorate operatorilor de farmacii este atât sistemică, cât şi persistentă. În temeiul articolului 4 alineatul (4) litera (b) din directivă, entităţile publice care furnizează îngrijiri medicale trebuie să deconteze tranzacţiile comerciale în termen de maximum 60 de zile calendaristice. CNAS a depăşit în mod constant acest termen la efectuarea plăţilor către farmaciile care furnizează medicamente pacienţilor. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plăţile către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România şi-a încălcat obligaţiile care îi revin în temeiul directivei.

În aprilie 2024, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 şi de un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026.

Comisia consideră că eforturile depuse de autorităţi au fost, până în prezent, insuficiente şi, prin urmare, trimite România în faţa CJUE, subliniază Executivul comunitar.

Cum au fost afectate farmaciile

Întârzierile în efectuarea plăţilor slăbesc lanţurile de aprovizionare, împiedică creşterea şi competitivitatea întreprinderilor şi le afectează capacitatea de a inova şi de a se dezvolta, susţine sursa citată. "Întrucât întârzierile în efectuarea plăţilor constituie un obstacol major în calea competitivităţii pieţei unice, decizia face parte din eforturile Comisiei de asigurare a respectării legislaţiei, menite să elimine barierele de pe piaţa unică în 11 domenii prioritare. De asemenea, în Raportul său anual pentru 2026 privind competitivitatea pieţei unice, Comisia şi-a anunţat intenţia de a acorda prioritate asigurării respectării legislaţiei împotriva întârzierilor în efectuarea plăţilor de către autorităţile publice", se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, poziţia Comisiei urmăreşte să asigure faptul că toate întreprinderile, în special IMM-urile, care reprezintă 99% din întreprinderile europene, primesc plăţile la timp, astfel încât să poată menţine fluxuri de numerar sănătoase şi să poată investi cu încredere în viitorul lor.

În România, rambursarea medicamentelor face parte din sistemul public de sănătate, care funcţionează în cadrul CNAS. Farmaciile joacă un rol esenţial în acest sistem. Ele achiziţionează medicamente de la producători şi distribuitori pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienţilor în cadrul sistemului public naţional de asigurări de sănătate. Ulterior, CNAS le rambursează farmaciilor medicamentele eliberate. De fapt, farmaciile finanţează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în acelaşi timp, că pacienţii au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie.

În aprilie 2024, în urma plângerilor primite din partea unor asociaţii ale farmaciilor care reprezintă peste 500 de farmacii independente, Comisia a decis să lanseze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României. Conform celor mai recente informaţii furnizate de autorităţile române, farmaciile sunt plătite, în medie, cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile.