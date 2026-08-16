Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere.

Pentru a crește transparența, Casa de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de bolnavi tratați și cheltuielile fiecărei unități medicale.

Secția de gastroenterologie a spitalului Floreasca este mai tot timpul ocupată. Zilnic, personalul medical aleargă între două etaje, unde sunt paturile și laboratorul de investigații. Pacienții vin aici din toate zonele țării.

Roxana Sandic, coordonator managementul calității: „Secția de gastro e una dintre cele mai ocupate, avem un laborator de endoscopie foarte dezvoltat. Patologii hepatice, digestive, oncologice și nu numai. Vin din toată țara”

Marile spitale, pline de pacienți din provincie

Pline sunt și celelalte secții, indiferent că vorbim de neurologie, cardiologie sau ortopedie. Mulți bolnavi sunt din afara Bucureștiului. De pildă, o femeie este din județul Dâmbovița.

Dr. Cosmin Baciu, medic primar ortopedie: „Avem 44 de paturi și mai mult de jumătate sunt ocupate cu pacienți din provincie. Cu tot felul de patologii, de la cele degenerative până la cele traumatice. Absolut tot ce înseamnă traumă majoră sunt direcționate către spitalul nostru”

Situația se repetă în toate spitalele mari, mai ales din cele 6 centre universitare. Asta în timp ce în unitățile sanitare mai mici paturile sunt neocupate.

O platformă lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată cum sunt distribuite resursele din sănătate și care este gradul de ocupare al paturilor din spitalele de stat.

Corespondent Stirile PRO TV: „Conform statisticilor, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților cu afecțiuni acute este de aproximativ 63%. Peste 140 de spitale înregistrează un grad de ocupare mai mic de 60%, iar în zeci de unități medicale mai puțin de jumătate dintre paturi sunt ocupate.”

În jumătate dintre unitățile analizate, costurile cu personalul ajung la 80% din veniturile obținute pentru serviciile medicale decontate de stat. În zeci de spitale, această pondere trece de 90 de procente.

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Este o platformă care arată cum sunt cheltuiți banii, gradul de complexitate a cazurilor, gradul de ocupare a paturilor. Dacă un spital are pe acuți o rată mică de utilizare a paturilor, dar în zonă nu sunt suficiente paturi pentru paliație, putem să contractăm aceste tipuri de servicii”

Cheltuielile cu spitalele trec de 40% din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Reorganizarea unităților sanitare, propusă de multe luni de Ministerul Sănătății, ar însemna mai puțină risipă din bugetul de stat și un acces mai ușor al bolnavilor la serviciile medicale de care au nevoie.