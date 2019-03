Radu Zamfir: În urma morții cerebrale, familia poate face un gest umanitar de donare

Medicul Radu Zamfir, supravieţuitor al accidentului aviatic din Apuseni, a fost numit şef al „Agentiei Naţionale de Transplant''.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, chirurgul a fost recomandat pentru funcţie de CV-ul să impresionant în domeniul transplantului de organe. În România se înregistrează în prezent cel mai mic număr de donatori din istorie, iar Radu Zamfir vrea să schimbe acest lucru.

Radu Zamfir: „La un moment dat, când treceam munții am intrat într-un val de ceaţă, avionul a pierdut altitudinea, s-a încărcat cu gheață, într-un final s-a oprit un motor. Am văzut nişte copaci aproape şi am intrat în ei cu avionul.”

Este mărturia cutremurătoare a chirurgului Radu Zamfir după ce avionul în care se afla s-a prăbuşit, în 2014. Împreună cu o echipă medicală, mergea de la Bucureşti la Oradea pentru o prelevare.

În urma cumplitului accident, pilotul Adrian Iovan şi o tânără studentă la medicină s-au stins din viaţă. Radu Zamfir a încercat să o ţină pe fată în viaţă aproape 6 ore. Aşa a fost găsit de primii localnici care au descoperit epavă.

Pădurar: „Aici erau doctorii, lângă domnişoara aia şi o resuscita domnul doctor şi mi-a spus să îi fac şi eu respiraţie gură la gură şi i-am zis: domn' doctor, e rece!"

La cinci ani distanţă, chirurgul a fost numit şef al Agenţiei Naţionale de Transplant. Într-un moment greu, când România înregistrează o scădere a numărului de donatori. În 2018 şi 2017 au fost doar 65, de două ori mai puţini faţă de acum trei ani.

Radu Zamfir: „Oamenii trebuie să înţeleagă că în urma morţii cerebrale, care este echivalentul morţii ca atare, familia acelui pacient poate trecând peste trauma efectivă a celui apropiat, poate face un gest umanitar profund de donare. Prin acesta, salvează mai multe vieţi, prin acesta, o parte din persoana pierdută trăieşte mai departe. Dacă va fi nevoie, voi fi acolo şi voi fi în contact cu familiile pacienţilor în moarte cerebrală pentru a le face lucrurile mai clare.''

În ultima vreme, Corpul de control al Ministrului Sănătăţii ar fi găsit mai multe nereguli la Agenţia de Transplant.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: „Este motivul pentru care schimbăm conducerea, medicul Radu Zamfir e cea mai bună alegere.”

Radu Zamfir: „Viata mea după acest moment a fost... o a doua şansă la viaţă, pe care m-am străduit să o fac cât mai frumoasă alături de familie, alături de pacienţii pe care i-am ajutat în activitatea mea de zi cu zi, m-a învăţat să mă bucur de lucrurile aparent nesemnificative ale fiecărei zile.”

Ca director al Agenţiei Naţionale de Transplant, Radu Zamfir va coordona importul şi exportul de organe sau de ţesuturi destinate transplantului, va acredita centrele de transplant şi va negocia cu partenerii din străinătate.

