Tot mai mulți apelează la bisturiu pentru a îndepărta pielea rămasă în exces după pierderea rapidă a greutății. Iar bărbații sunt aproape la fel de numeroși ca femeile.

Răzvan a pierdut deja 10% din greutatea corporală, cu ajutorul medicamentelor. Vrea să continue tratamentul până ajunge la 85 de kilograme, dar a consultat și un chirurg plastician pentru etapele următoare.

Răzvan Bujdoiu, pacient: „Voi face o abdominoplastie pentru că, dacă slăbești într-un timp scurt, acolo pielea nu mai este ca la 15-20 de ani și acolo o să trebuiască o intervenție. O să coste între 2.500 și 5.000 de euro, probabil.”

La fel ca el sunt mulți. Medicamentele moderne pentru slăbit sunt tot mai folosite și la noi, dar nu există rapoarte publice care să arate cu cât a crescut utilizarea. Urmăm, însă, tendințele globale.

Corespondent Știrile Pro TV: „Potrivit unui sondaj Gallup, în SUA, utilizarea injectabilelor GLP-1 a crescut de aproape patru ori în ultimii doi ani. Acum, unul din 10 americani le folosește. Iar un grup de cercetători de la University College London a constatat că aproape 3% dintre britanici le-au utilizat și încă 6,5% intenționează să o facă în următorul an.”

Efectele se văd în cabinetele chirurgilor plasticieni, pentru că, după ce scad în greutate, pacienții doresc să-și desăvârșească aspectul.

Mădălina Iordache, medic specialist chirurgie plastică și estetică: „Sunt mulțumiți că au slăbit, dar nu mai sunt mulțumiți de felul cum arată și vor să corecteze acest inconvenient. Încep cu fața, preponderent, pentru că la nivelul corpului mai ascundem micile deficite.”

Intervențiile vizează apoi abdomenul, brațele și sânii. Există și metode mai puțin invazive, cum ar fi terapia cu ultrasunete, injectarea de biostimulatoare sau de acid hialuronic.

Ilina Urda, medic dermatolog: „Am remarcat o creștere semnificativă a numărului de pacienți care se prezintă în serviciul nostru în ultimii doi ani pentru pierderea fermității pielii și a volumului facial în urma tratamentelor de slăbit, atât injectabile, cât și orale.”

În cazul operațiilor, doritorii trebuie să aștepte câteva luni pentru ca greutatea lor să se stabilizeze. Este esențial să îi spună medicului că au slăbit ajutați de medicamente.

Horia Șiclovan, medic specialist chirurgie plastică: „În urma acestor tratamente, foarte mulți pacienți sunt cu anemie, cu proteinele scăzute și prezintă un risc mai mare de sângerare. Trebuie să ia suplimente de fier, să ia suplimente de proteine, să facă sport, ca să nu piardă masă musculară și, cum am spus, să informeze medicul pentru a ști să ne luăm anumite precauții.”

Apoi este esențial să nu revină la greutatea anterioară, avertizează chirurgii, pentru că asta le-ar zădărnici tot efortul.