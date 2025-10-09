Când începe vaccinarea antigripală. Oamenii s-ar putea imuniza și în farmacii acreditate

09-10-2025 | 13:13
Gripa

Vaccinarea antigripală ar putea fi lansată oficial pe 15 octombrie, după finalizarea actelor normative necesare, anunță ministrul Sănătății.

Lorena Mihăilă

De asemenea, Alexandru Rogobete a spus că specialiștii lucrează și la extinderea posibilității de vaccinare în farmacii, pentru a crește accesul populației la serul gripal.

„În paralele lucrăm cu comisiile de specialitate la posibilitatea de extindere a capacității de vaccinare în farmacii pentru vaccinul gripal, în cele are sunt acreditate în acest sens”, a spus ministrul.

Măsura vine după un proiect-pilot derulat anterior, care a avut rezultate favorabile. „Sper ca până la finalul acestei luni să putem moficia toate aceste acte”, a mai declarat acesta.

Cum să folosești telefoanele și laptopurile fără să-ți strici postura. Sfaturi pentru un spate sănătos în era gadgeturilor

