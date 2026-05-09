Potrivit lui Pîrvulescu, mesajul indică faptul că nu mai există o formulă funcțională pentru actuala coaliție, iar soluțiile posibile sunt fie un guvern minoritar, fie un guvern tehnic sprijinit parlamentar.

„Există baze pentru un guvern, că nu există nicio înțelegere între partide pentru continuarea în formula actuală a coaliției, deci că va exista un guvern cu sprijin parlamentar, fie un guvern minoritar, fie un guvern tehnic de serviciu, dar sprijinit de toate partidele din coaliție printr-un protocol de colaborare parlamentară. Este cea mai simplă soluție”, a explicat politologul.

Varianta unui premier independent, considerată „cea mai simplă soluție”

Cristian Pîrvulescu susține că cea mai fezabilă variantă ar fi numirea unui premier independent, care să conducă fie un executiv politic, fie unul tehnocratic susținut de partidele din Parlament.

„Se poate ajunge la o concluzie în două săptămâni, dacă nu un guvern minoritar, însă va fi foarte complicat, pentru că un guvern minoritar PSD împreună cu UDMR și minorități este o formulă care depinde prea mult de PNL, iar relațiile tensionate între PSD și PNL împiedică o colaborare chiar pe baza unui acord parlamentar. Soluția simplă este un prim-ministru independent, fie cu un guvern politic cu politicieni în interior, fie cu un guvern tehnic sprijinit de partidele politice din Parlament”, a mai precizat acesta.

„Până acum, România a avut guverne conduse de independenți 1999 și 2015, Mugur Isărescu și Dacian Cioloș cu politicieni în interior. Deci au fost guverne în care au existat acorduri politice Mugur Isărescu CDR-PD, iar în ceea ce îl privește pe Dacian Cioloș PSD-PNL. Ar fi pentru prima dată când am avea un acord din afară. Am avut guverne minoritare, două, în 92 - Văcăroiu și în 2000 - Adrian Năstase, care s-au bazat pe acorduri parlamentare”, a explicat Cristian Pîrvulescu.

„De exemplu, Adrian Năstase a avut un acord parlamentar cu UDMR, pentru că nu avea majoritate absolută. A fost un guvern monocolor. Nicolae Văcăruia a avut un fel de guvern tehnocratic între 1992 și 94, iar din 1994 partenerii de coaliție au cerut participarea la guvern și atunci a fost obligat să accepte în guvern partide precum PEUNR, PSM și așa mai departe. PDAR, partide care au dispărut de mult, inclusiv pentru că au participat la acel guvern aviz amatorilor”, a completat analistul politic.

Negocieri dificile și instabilitate politică

În continuare, Pîrvulescu avertizează că un guvern minoritar ar fi dificil de susținut, din cauza tensiunilor dintre partide și a opoziției puternice atât din zona extremistă, cât și din cea centristă.

„Sprijinul va fi politic, dar va vor fi mult mai puține consecințe pentru partidă. Partidele vor încerca să-și asume cât mai puține responsabilități, pentru că cei care se vor afla minoritar la guvernare vor fi atacați de două ori din opoziție, pe de o parte, de opoziția extremistă, pe de altă parte, de cealaltă opoziție, să-i zicem centristă, fie că este USR-PNL, fie că este PSD. Și asta ar complica foarte mult lucrurile, iar negocierile ar fi foarte dificile și în final, tot cu sprijinul AUR s-ar guverna, pentru că acolo unde nu va exista acord de protocol de cooperare parlamentară, adică buget safe, PNRR și alte programe de genul ăsta vor trebui să negocieze pas cu pas. Iar în ceea ce privește bugetul, chiar dacă președintele spune că există un acord, el este pe chestiuni foarte generale”, a mai adăugat Pîrvulescu.