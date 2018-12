Apel pentru deschiderea unei noi linii Peditel. Părinții, ajutați gratuit la telefon

Pentru că tot mai mulţi clienţi folosesc deja linia telefonică gratuită prin care medicii le răspund la întrebări privind sănătatea copiilor, reprezentanţii Peditel din Cluj au nevoie de 7 mii de lei, ca să înfiinţeze încă un astfel de serviciu.

Aşa că au lansat o campanie de strângere de fonduri. Lunar, peste cinci mii de părinţi solicită sfaturi medicale prin telefon. Atenţie, însă: în evaluarea corectă a fiecărui copil bolnav, esenţială este consultaţia directă, deci nu vă limitaţi la telefon dacă situaţia este serioasă!

De la lansare, din 2014 şi până în prezent, peste 140 de mii de părinţi au sunat la linia gratuită "Peditel" pentru a cere sfaturi medicilor despre problemele de sănătate ale copiilor lor sau să ceară îndrumări. 15 doctori specialişti pediatrici asigură permanență pe linia telefonică într-un call center, dar lucrează şi în cabinete. Pentru aceste servicii, sunt plătiţi de fundaţia "Părinţi din România", din sponsorizări.

Reporter: "Câte apeluri preluaţi?”

Medic specialist pediatru: ”În jur de 50. Când e mai aglomerat şi 80.”

Reporter: ”Ce sfaturi le daţi părinţilor?”

Medic specialist pediatru: ”Cum să ia medicamentul, cum să ţină regim alimentar, cum să îi scadă febra. Sunt foarte mulţi părinţi care cu sfaturile de la noi nu mai merg nicăieri."

Totuşi, medicii atrag atenţia că sfaturile primite la telefon nu înlocuiesc o consultare directă, în care medicul evaluează complet pacientul.

Cert este că solicitările consultaţiilor medicale la telefon se dublează de la an la an, aşa că este nevoie de o nouă linie de gardă. Sună părinţi din toată ţara şi chiar din străinătate.

Părinte: "Am doi copii, de fiecare dată când am avut nevoie, am stresat de mai multe ori Peditelul. Nu e suficient o linie de gardă, aşteptam destul de mult, medicul e doar unul şi noi suntem milioane de mămici disperate şi nu putem ajunge de fiecare dată în serviciul de urgenţă pentru o banală constipaţie sau o răceală simplă.”

Coordonator Pedital: "Ca să vă faceţi o imagine, de 1 decembrie am luat 355 de apeluri, în condiţiile în care pe modelul call center-ului medical, preluat din SUA, cu Peditelul, ar trebui să preluăm doar 6 apeluri pe oră. Ca el să fie gratuit, noi avem nişte costuri. Costul cu un apel este de 10 lei.”

Cei care vor să doneze în cadrul campaniei "Hai să ajutăm un copil să zâmbească - 5400 de zâmbete" , pentru a se înfiinţa a doua linie de gardă, o pot face pe siteul peditel.ro.