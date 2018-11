Scandalul bebelușilor cu stafilococ auriu: alți doi nou-născuți infectați. Reacția Ministrului Sănătății

Pro TV

În garda de joi s-au mai prezentat încă două cazuri care s-au internat la pediatrie cu diagnostic de piodermită cu stafilococ și otită cu stafilococ. În total 10 copii sunt internați la Grigore Alexandrescu și sunt 4 culturi în lucru pentru confirmare.

În total sunt 13 cazuri confirmate și 4 în lucru. Informația vine în contextul în care au fost oprite operaţiile programate şi internările la maternitatea Giuleşti, unde 11 angajaţi au stafilococul auriu.

Inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică au cerut sistarea internărilor la maternitatea Giuleşti, după ce 11 angajaţi, au fost confirmaţi ca purtători de stafilococ auriu. Iniţial, bacteria - una deosebit de priculoasă, rezistentă la antibiotic, a fost depistată la mai mulţi bebeluşi născuţi acolo în octombrie şi noiembrie.

Diagnosticul a fost pus de doctorii de la spitalul Grigore Alexandrescu, care au anunţat şi autorităţile. În acest moment toate maternităţi din capitală sunt controlate de Direcţia de Sănătate Publică. La Giuleşti, toate operaţiile programate au fost anulate.

Alerta vine după ce 13 bebeluși născuți la Giulești au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu și au fost diagnosticați cu infecție cu stafilococ auriu.

Reacția Ministrului Sănătății

Maternitatea Giulești nu va fi închisă, sistarea internărilor fiind o măsură suficientă, a afirmat vineri, la Digi 24, Ministrul Sănătății. Sorina Pintea. Aceasta s-a declarat "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al Maternității Giulești, care a negat existența infecțiilor și a declarat că părinții bebelușilor nu au motive să dea spitalul sau medicii în judecată. "Din punctul meu de vedere lucrurile sunt incalificabile, eu nu pot să iau măsuri împotriva purtătorului de cuvânt. Este apanajul conducerii spitalului să o facă", a spus Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății spune că "În spitale au mai fost focare, dar lucrurile s-au desfășurat corect", ea declarându-se "surprinsă" de declarațiile purtătorului de cuvânt al spitalului, Doru Pană.

Sorina Pintea a mai spus că în urma discuțiilor cu Direcția de Sănătate Publică a rezultat că sistarea internărilor în maternitate este o măsură suficientă, deoarece, în cazul închiderii maternității, pacienții internați în acest moment ar trebui transferați în alte spitale și ar exista riscul ca și bacteriile să ajungă și în alte spitale.

"Sistemul îl facem noi. Este foarte ușor să dăm vina pe sistem. Vina e punctuală, a oamenilor. Am fost ironizată când am spus că nu știm să ne spălăm pe mâini și când am trimis controale la maternitățile din București. (...) Respectarea procedurilor este responsabilitatea directorului medical, a asistenților șefi de pe fiecare secție. Dacă fiecare am face ce scrie în fișa postului, nu am mai avea discuții despre sistemul de sănătate", a mai completat Sorina Pintea.



