Copiii cu cancer, tratați în condiții grele. Cum îi puteți ajuta

Mii de copii bolnavi de cancer sunt trataţi în condiţii improprii, pentru că nu există un spital dedicat lor.

Asociația "Dăruieşte Viaţă" şi-a propus, în urmă cu 3 ani, să ridice unul, din donaţii. Aşa că, de la o secţie cu trei etaje, azi se ridică un spital de 12 mii de metri pătraţi. Sunt multe de făcut: firmele cu cifra de afaceri de peste un milion de euro pot ajuta donând, până la 31 decembrie, 20% din impozitul pe profit.

Într-unul din puţinele saloane ale secţiei de oncologie de la Marie Curie, o mamă vecheaza somnul fetiţei. E obosită după citostatice. Sunt aici de patru luni şi n-au ieşit afară nici măcar o zi.

Mamă: ”Are manifestări după tratamente, e închisă aici de patru luni şi psihic nu mai e bine, dar trebuie să rezistăm să mergem mai departe. Sunt nopţi în care aştept să adoarmă ca să nu mă vadă plângând.”

Citește și O greșeală făcută de un șofer de microbuz a trimis 3 oameni în spital, în Brașov

Ştefania a început tratamentul cu citostatice şi cel mai greu moment a fost cel în care a rămas fără păr.

Mamă: ”Am întrebat-o dacă doreşte să mă tund şi eu şi când am auzit că spune da, am ales să merg să mă tund în aceeaşi zi. Aceea a fost prima zi în care ea a fost fericită. Am vrut să vadă că nu e singură.”

Au noroc, pentru că secţia nu e plină ca de obicei şi stau doar ele în salon. Chiar şi aşa, nu e spaţiu. În plus, singurul spaţiu de joacă e o masă mică de pe hol.

Mamele şi copiii împart o singură toaletă, aflată la capătul holului. Zilnic aud utilajele care lucrează la noul spital ce se ridică în curtea Spitalului Marie Curie. 250 de mii de oameni au donat pentru ca aceşti copiii să facă tratament într-un spital la standarde occidentale.

În noul spital vor exista şi buncăre de radioterapie, pentur că azi copiii care au această indicaţie de tratament sunt condamnați.

Director medical: ”Copiii se duc, aleargă de la o clinică particulară la alta, li se spune că se poate sau nu se poate. Să vină peste o lună. Este absolut înjositor, este absolut inacceptabil.”

Firmele pot direcţiona 20% din impozitul pe profit către Spitalul Dăruieşte Viaţă până la 31 decembrie. În felul acesta, copiii diagnosticaţi cu cancer vor avea saloane sterile, săli de recuperare, loc de joacă, cinematograf, toaletă în fiecare salon şi sentimentul că în lupta cu boala nu sunt singuri.

De asemenea, noi toţi putem ajuta. Cu un SMS la 8864 cu mesajul "SPITAL" puteţi dona 4 euro pe lună pentru ridicarea acestui spital.