Recent, la Craiova, o adolescentă de 18 ani cu plămânii grav afectați de o infecție a avut nevoie de ECMO pentru a supraviețui. Au ajutat-o doctorii special pregătiți de la Spitalul Floreasca.

După mai bine de o lună la Terapie Intensivă, Miruna se pregătește acum să plece acasă.

Miruna: ''Eram la Craiova și îmi era rău”.

Reporter: Ce te durea?

Miruna: ”Aveam stări de greață”.

Atât își amintește Miruna din ultimele săptămâni, pe care le-a petrecut în spitale. A ajuns la cel de boli infecțioase din Craiova pe 23 iulie, două zile mai târziu a fost transferată la Spitalul județean. Pentru că plămânii erau grav afectați, medicii au cerut ajutorul colegilor din București pentru conectarea fetei la aparatul numit ECMO - un dispozitiv care preia funcția pulmonară.

O echipa de la Spitalul de Urgență Floreasca, formata dintr-un chirurg cardiovascular, un medic ATI și unul de la UPU SMURD, pregătiți în Germania pentru astfel de situații, au plecat spre Craiova cu un elicopter Black Hawk. Au montat dispozitivul și au venit cu pacienta în București.

Miruna a stat conectată 6 zile la ECMO, timp în care a primit tratament pentru infecția puternică pe care o avea la plămâni.

Dr. Cosmin Andrei, medic specialist ATI: ”A fost dificil, a fost un caz greu, aparatul pe care l-am pus la acel moment i-a făcut treaba, ne-a dat suficient timp încât să-și recupereze plămânii și să funcționeze mai departe singuri / sperăm ca totul o să meargă bine în continuare și să plece acasă curând”.

După mai mult de o lună la terapie intensivă, Miruna este bine și își dorește să ajungă acasă. Le-a povestit medicilor care au salvat-o că de mică își dorește să fie și ea doctor.

Cosmin Protopopescu, tatăl Mirunei: ”Fetița mea e copilul spitalului, un fel de copil de trupă adoptat de doamnele infirmiere, de doamnele asistente, de doamnele doctori. Nu există suficiente cuvinte pe lumea asta să le mulțumim pentru dedicație. S-au comportat nu ca niște medici, s-au comportat ca niște frați, ca niște părinți”.

Acesta a fost primul caz în care echipa de la Floreasca s-a deplasat la un alt spital pentru a monta aparatul ECMO. 27 de medici de aici au participat la cursuri de pregătire într-un centru din Germania pentru a putea acționa în astfel de situații.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: ”Am optat pe echipe complexe, multidisciplinare, pentru că ideea a fost să mergem să punem ECMO în alte unități sanitare și apoi pacienții să fie aduși la noi..era nevoie de un chirug cardio-vascular, un medic anestezist care să poate să supravegheze această pompă pe perioada transportului și un medic de urgență care să fie familiarizat cu transportul.”

Banii pentru ca medicii să se pregătească în străinătate au venit în mare parte de la Fundația pentru SMURD.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD Floreasca: ”Mai sunt centrele de la Oradea și Iași și ușor ușor ar trebui cel puțin în centrele universitare mari care să facă astfel de echipe și să se instruiască. Dar trebuie să existe un program care să formeze cât mai mulți medici.”

În programul Acțiuni Prioritare ECMO al Ministerului Sănătății sunt 16 spitale, dar nu toate au primit finanțare anul acesta, iar consumabilele pentru un singur pacient pot depăși 50.000 de lei. Cei de la Minister spun că anul acesta s-au alocat pentru ECMO patru milioane de lei.