Campania se desfășoară chiar în parlament. Deși multora, proiectul li se pare cel puțin bizar, inițiatorii sunt convinși că ideea va ajuta la creșterea numărului donatorilor.

În Germania, unde mii de pacienți așteaptă pe listele de transplant, un ONG transformă sprijinul pentru donarea de organe în ceva permanent: adică un tatuaj.

Practic, oraganizația lucrează cu artiști, care le oferă doritorilor un tatuaj minimalist, menit să semnaleze disponibilitatea persoanei de a deveni donator de organe și să încurajeze discuțiile cu familia și prietenii.

Anna Barbara Sum, Junge Helden e.V., reprezentant ONG: ”Designul poate fi observat aici, are două semicercuri și o sferă întreagă. Aceasta înseamnă inițial că două jumătăți devin un întreg, un simbol al donării de organe, într-un mod geometric abstract, dar fiecare tatuaj poate fi personalizat”.

ONG-ul a ales un loc mai puțin obișnuit pentru a-și desfășura campania: mai exact, în interiorul parlamentului german. Reprezentanții organizației speră ca astfel, legiuitorii să devină mai activi în susținerea cauzei lor și să conștientizeze deficitul foarte mare de donatori din Germania. Câțiva parlamentari s-au arătat deschiși ideii.

Specialiștii atrag, totuși, atenția că un astfel de tatuaj nu înlocuiește cardul de donator - un document legal, necesar celor care vor să devină donatori.

Pauline Herrmann, tattoo artist: ”Tatuajul ajută atunci când vrei să vorbești despre subiect cu familia ta și nu numai. Probabil, familia te va întreba: „Ce înseamnă tatuajul?”. Sau ar putea deschide subiectul colegii de serviciu, ori prietenii. Iar acesta este deja un mic pas în direcția de care avem nevoie, ca mai mulți oameni să se implice în această problemă și, mai ales, să discute despre ea cu cei apropiați. Să nu mai fie un subiect negativ, doar pentru că este legat de moarte”.

În prezent, în Germania, organele pot fi donate doar dacă persoana donatoare și-a dat acordul în timpul vieții sau dacă rudele aprobă donarea, pe baza dorinței prezumtive a persoanei respective.

Susanne Martin, membru parlamentul german: ”Am deja un card de donator de organe și sunt înregistrat în registrul donatorilor. Dar, ca să pot deschide mai ușor subiectul cu cei din jur și să marchez problema cu un simbol, am vrut și să-mi fac acest tatuaj”.