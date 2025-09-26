Viitorul climatic pentru orașele din România. „Indiferent de scenarii, tendința de încălzire va continua”

Ciprian Stănescu, președintele organizației Social Innovation Sollutions: Facem o analiză despre cum arată sau cum ar putea arăta orașele României în viitorul imediat, alături de Sorin Cheval, cercetător științific la Administrația Națională de Meteorologie. (...) Am vorbit anul trecut pe același scaun cu unul din oamenii din spatele raportului „Starea climei”. Urmează un nou raport al al climei în România. (...) Știu că datele nu arată neapărat încurajator pentru orașele din România. Sigur, nici pentru ruralul României. Cum arată următorii ani în orașele din România? Mai ales în orașele mari?

Sorin Cheval, ANM: „Datele, informațiile nu arată bine pentru orașele de nicăieri din Europa. Să spunem, tendința de încălzire pe care o simțim, nu e nevoie de date, nu e nevoie de măsurători. Este ceva ce se simte atât în orașe, cât și în zonele rurale. Sunt evidente până în prezent și scenariile pe care le utilizăm. Modelele pe care le utilizăm ne arată că tendința asta de încălzire va continua și în următoarele decenii. Practic, până la finalul secolului vom avea tendință de încălzire și aș spune indiferent ce facem. Sunt scenarii mai mai optimiste în care se presupune că luăm măsuri și acestea au succes. Măsuri de adaptare și măsuri de atenuare a schimbărilor climatice.

Impactul schimbărilor climatice, dar sunt și scenarii mai puțin optimiste, în care măsurile fie nu au efectul scontat, fie chiar nu le luăm. Ne continuăm viața business - as usual- și ușor-ușor mergem așa până la finalul secolului. Indiferent de scenarii, tendința de încălzire va continua. Este important însă în ce ritm, cu ce intensitate. În scenariul pesimist, undeva la 3-4 grade Celsius mai mult decât în prezent, ca temperatură medie anuală, și 1-1,52 grade Celsius în scenariul, să-i spunem nu mai optimist, dar realist, în care putem lua măsuri, și acestea au efect, deci în oricare din scenarii. Practic asta este tendința.”

Mai multe detalii, în VIDEO.

