PRO VERDE, o nouă emisiune stirileprotv.ro. Ce putem face fiecare dintre noi pentru a salva Planeta și a trăi sustenabil

Sunt subiecte fierbinți, care ne modelează tot mai mult viața, în moduri adesea dramatice, pe care uneori nici nu reușim să le înțelegem.

Tocmai de aceea, PRO VERDE va dezbate subiecte de interes pentru cei care se preocupă de sănătatea Planetei și, până la urmă, de viitorul nostru și al generațiilor viitoare.

Ce este sustenabilitatea? Dar amprenta de carbon? Care este diferența între schimbările climatice și încălzirea globală? Ce pot face pentru a reduce poluarea sau consumul? - sunt doar câteva dintre intrebările la care PRO VERDE își propune să răspundă.

Ce este PRO VERDE?

PRO VERDE preia numele unei campanii inițiate în 2021, când PRO TV s-a alăturat inițiativei ALBERT a Academiei Britanice de Film și Arte Teatrale (BAFTA). 16 emisiuni de succes ale PRO TV sunt deja certificate ALBERT, ceea ce înseamnă că, în timpul producției, căutăm să reducem sau să eliminăm complet acele activități sau resurse care au impact asupra mediului.

Emisiunea va fi prezentată alternativ de Teodora Ghenciu și Ciprian Stănescu, ambii implicați în proiecte de sustenabilitate și protecția mediului.

Teodora Ghenciu, fost jurnalist de televiziune, este fondatoarea eeco.ro, o platformă care oferă soluții sustenabile pentru oameni și companii. Teodora conduce, de asemenea, Asociația Soluții Sustenabile, al cărei scop este de a mediatiza subiectele de mediu și care oferă programe de training pentru companii, pe teme de sustenabilitate.

Ciprian Stănescu conduce organizația Social Innovation Solutions, care, de asemenea, promovează sustenabilitatea prin proiecte de educație pentru IMM-uri. De asemenea, predă Sustenabilitatea la The Entrepreneurship Academy, o facultate privată de antreprenoriat.

“Consumăm prea mult. Planetei îi ia un an și opt luni să pună la loc ce luăm de la ea într-un an”

Ciprian Stănescu: “Dacă până acum am avut mai degrabă un model liniar de business în care luam resurse de obicei din pământ, le transformam în tricouri, beri sau mașini, și produceam, în definitiv, foarte mult gunoi și poluare, - această economie liniară trebuie să se schimbe într-una mai degrabă circulară.

Întrebarea e cum am ajuns aici. Și dacă în ultimii 150-200 de ani am produs - sau mai degrabă spus, am supra-produs și am intrat și într-un sistem de supra-consum - e că asta ne-a dus la o epuizare încet-încet a resurselor naturale.”

Și ne-am mai dus și într-o supra-poluare care ne face rău tuturor, fie că vorbim de oameni, fie că vorbim de biodiversitate, ecosisteme.

Teodora Ghenciu: “Pentru mine a fost foarte interesant să descoper faptul că tot ceea ce noi consumăm, da, într-un an de zile, pământul reușește să ne pună la dispoziție într-un an și opt luni.

Și asta cred că ar fi interesant și pentru oameni dacă ar înțelege lucrul ăsta. Pentru că poate fi un moment de “aha”: Cum adică? Adică toate aceste resurse, că vorbim de pământ de construit, de terenuri, că vorbim de apă, de lemn, de absolut toate resursele astea, Pământul are nevoie de un an și opt luni să le pună la loc. Și noi le consumăm într-un an de zile.

Deci e ca și cum, practic trăim pe datorie, ne împrumutăm de la copiii noștri, de la nepoții noștri. (…) Este evident că la un moment dat o să se termine aceste resurse, și când se termină, nu vreau să zic ce o să se întâmple, dar mulți zic că o să intrăm în colaps.”

În fiecare ediție PRO VERDE, realizatorii vor face și un scurt sumar al celor mai importante cinci știri ale săptămânii, din domeniul sustenabilității și protecției mediului.

Prima ediție a emisiunii poate fi urmărită integral în video de mai sus.

Dată publicare: 13-10-2023 10:29