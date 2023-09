Produsele și soluțiile ecologice sau ”verzi” sunt aspiraționale pentru 7 din 10 români

Barometrul a fost realizat în colaborare cu BIC, CIPRA, Kaufland România, PRO TV, Stefanini Group și Volkswagen, în contextul în care acest subiect este unul tot mai important în societatea contemporană.

Înțelegerea sustenabilității este incompletă, incluzând în general considerații ecologice și de mediu

Rezultatele barometrului realizat de Reveal Marketing Research arată că dimensiunea ecologică a sustenabilității primează în percepțiile românilor, într-o măsură semnificativ mai mare decât implicațiile sociale sau cele economice.

Așadar, în mentalitatea consumatorilor români sustenabilitatea este în principal despre folosirea resurselor în mod responsabil (30%) - în special prin reducerea risipei și reciclare, grija față de natură și față de speciile pe cale de dispariție (14%) și despre adoptarea de măsuri pentru scăderea poluării și a emisiilor de carbon (11%).

Românii sunt mai conștienți și informați despre problemele de sustenabilitate, în timp ce deschiderea spre schimbarea comportamentului nu înregistrează creșteri față de anul trecut

Peste 70% dintre români consideră că soluțiile pentru problemele de sustenabilitate ale societății actuale presupun eforturi concentrate atât din partea cetățenilor, cât și a instituțiilor publice și private.

Comparativ cu evaluarea de anul trecut se observă o creștere a gradului de informare în rândul populației față de subiectul sustenabilității, însă acest lucru nu a crescut și nivelul de interes în adoptarea unui stil de viață sustenabil. Astfel că, 75% au observat că se vorbește mai des despre sustenabilitate în ultimul timp (vs. 71% în 2022), în timp ce 74% declară că sunt interesați să ducă un stil de viață sustenabil ( procent similar celui din 2022).

În viziunea românilor protejarea mediului înconjurător (51%), epuizarea resurselor disponibile (45%) și schimbările climatice din ultimii ani (42%) sunt principalele motivații ce stau la baza adoptării unui model sustenabil în viața de zi cu zi.

În ceea ce privește barierele în adoptarea unor comportamente responsabile cu mediul regăsim neîncrederea oamenilor în produsele și serviciile prezentate ca fiind cu adevărat sustenabile (60% vs. 53% în 2022), costurile ridicate ale produselor sustenabile (59% vs. 65% în 2022) și obișnuința cu stilul de viață actual (56%). Comparativ cu rezultatele barometrului din 2022, costurile mai ridicate și lipsa de interes față de sustenabilitate (51% vs. 60% în 2022) nu mai sunt principalele piedici în adoptarea unor practici sustenabile.

Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research:

“Observăm că tendințele generale reflectă o creștere a conștientizării față de nevoia de a proteja mediul înconjurător, dar în același timp ne confruntăm și cu o creștere a incertitudinilor ce planează asupra impactului real al produselor și practicilor sustenabile. Erodarea încrederii consumatorilor poate avea la bază numeroase motive. Spre exemplu, având în vedere vulnerabilitatea economică pe care majoritatea românilor o resimt în prezent și faptul că prețurile produselor sustenabile sunt percepute ca fiind mai ridicate îi poate face se întrebe dacă aceste costuri justifică cu adevărat beneficiile sustenabilității.

De asemenea, lipsa de informații sau informațiile contradictorii din mass media, neclaritatea privind etichetele sau procesele de producție, percepția de renunțare la calitate sau confort sau pur și simplu indiferența față de subiect sunt factori sau preocupări ce alimentează neîncrederea consumatorilor. Prin urmare, pentru a depăși această barieră e nevoie de transparență, dovezi credibile și educație publică privind impactul produselor sustenabile asupra mediului și a bunăstării generale a individului”

Produsele ecologice sunt aspiraționale, dar percepute ca fiind în continuare mai greu accesibile decât alternativele convenționale

Datele studiului arată că 7 din 10 români își manifestă interesul de a avea un stil de viață sustenabil, principalele percepții asociate produselor ecologice fiind reprezentate de beneficiile aduse sănătății (70%), protejarea mediului înconjurător (69%) și de faptul că sunt ușor de identificat în magazine (62%). Cu toate acestea, prețul este un impediment important, astfel că doar 38% consideră că produsele verzi au prețuri accesibile, în timp ce 53% declară că aceste produse sunt mai greu de găsit.

Îndreptându-ne atenția către cele mai populare comportamente sustenabile adoptate de români, aflăm că 74% folosesc pungi reutilizabile, 73% colectează deșeurile reciclabile separat și le duc la containerele pentru reciclare, iar 62% citesc informațiile de pe ambalaje.

Principala provocare a companiilor și organizațiilor este să devină promotori activi și credibili ai practicilor sustenabile în piață

Transformarea digitală a schimbat modul în care companiile fac business, integrând procese, modele și interacțiunea cu partenerii și angajații.

Companiile sunt percepute ca fiind din ce în ce mai interesate să reducă efectele negative ale activităților acestora asupra mediului prin intermediul a diferite inițiative și măsuri legate de sustenabilitate, iar 44% dintre români consideră că prin utilizarea de tehnologii și procese mai prietenoase cu mediul în activitățile lor companiile și organizațiile pot încuraja inițiative eco-friendly în România.

Oferirea de stimulente și facilități pentru proiectele sustenabile (43%), precum și dezvoltarea și promovarea unor produse și servicii sustenabile (42%), sau organizarea de campanii de conștientizare și educație ecologică (41%) sunt alte inițiative pe care respondenții le consideră potrivite.

În ceea ce privește topul aspectelor ce ar trebui comunicate și care au potențial de a influența decizia de cumpărare a românilor regăsim etichete care să arate de unde vin produsele (71%), modificarea ambalajelor produselor pentru a avea impact redus asupra mediului (69%), etichete care să ateste proveniența materialelor produselor (69%) și fabricarea produselor prin procese cu impact redus asupra mediului (69%).

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 11-09-2023 15:59