În filmare, se observă cum, pe bulevardul Tomis, autoturismul depășește - pe partea dreaptă și pe linie continuă - un alt vehicul și intră în intersecție.

În acel moment, apare autospeciala care nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului și nu ar fi avut pornite semnalele acustice și luminoase.

În impact, duba poliției s-a răsturnat pe trotuar, iar un stâlp a fost pus la pământ. O agentă de 24 de ani, pasageră în vehicul, a ajuns cu răni la spital.

Ambii șoferi au fost verificați cu etilotestul, rezultatele fiind negative. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.