Mulți aleg să recurgă la această procedură înainte de a trece prin tratamente care le-ar putea afecta fertilitatea. Sunt, însă, și persoane care vor să își păstreze șansa de a avea copii mai târziu.

O femeie de 38 de ani a decis recent să își congeleze ovocitele. Spune că procedura a fost mai ușoară decât se aștepta.

Femeie: „Vreau să-mi iau măsuri de precauție dacă pe viitor îmi doresc un copil. Sunt mai liniștită. Lumea din jur te pistonează și îți spune întruna că ai o vârstă și că nu o să mai poți face copii”.

Probele de material genetic sunt depozitate în condiții speciale pentru a putea fi păstrate pe termen lung.

Corespondent Știrile ProTV: „Rezervele de ovocite și lichid seminal sunt congelate în astfel de tancuri cu azot lichid, la -196 de grade Celsius, într-o astfel de încăpere unde temperatura nu trebuie să depășească 15-16 grade Celsius”.

La această procedură apelează atât persoanele care urmează tratamente medicale ce le-ar putea afecta fertilitatea, cât și cei care amână momentul în care devin părinți, spun medicii.

Prof. univ. dr. Romeo Micu, medic primar obstetrică-ginecologie: „Sarcina la ora actuală apare la vârste tot mai înaintate. Majoritatea părinților la prima naștere au undeva 30-35 de ani. Foarte multe cupluri aleg în mod deliberat să obțină sarcina după ce își încheie tot felul de alte studii, doctorate, situație financiară stabilă, iar fertilitatea feminină mai ales scade odată cu vârsta”.

Sunt și mulți bărbați care recurg la congelarea lichidului seminal, mai ales cei care sunt expuși la riscuri care ar putea scădea calitatea acestuia.

Bianca Cadar, embriolog: „Foarte mulți factori de mediu pot influența calitatea probelor de spermă, inclusiv în cadrul anumitor meserii, când sunt expuși foarte mult la căldură, când stau foarte mult în mașină, vorbim și de scaunele încălzite ale mașinii”.

Datele Agenției Naționale de Transplant arată că numărul acestor proceduri s-a dublat anul trecut față de 2024.

Dr. Guenadiy Vatachki, președintele Agenției Naționale de Transplant: „În momentul de față avem 38 de astfel de clinici. Fiecare are, de asemenea, și o bancă unde poate stoca și procesa acest material biologic”.

În sistemul public, Maternitatea Giulești și Spitalul Județean Cluj au primit acreditare pentru aceste intervenții.