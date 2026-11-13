Autoritățile au anunțat că etajele superioare nu sunt afectate și verifică dacă surparea a avariat și structura altor apartamente de la parter.

Incidentul s-a produs în bucătăria unui apartament, aflat la parterul acestui bloc cu 4 etaje din Zalău.

La un moment dat, placa de beton, degradată în timp, potrivit autorităților, s-a prăbușit într-un subsol tehnic.

Andreea Sîrca, locatar: „Eram în cameră și am auzit o bubuitură. Aveam impresia că a căzut ceva de pe bloc… Nu mi-am dat seama, dar foarte tare s-a auzit.”

Florin Florian, primarul municipiului Zalău: „Datorită unor fenomene de coroziune în timp, pentru că vorbim de blocuri ridicate în anii '80, placa a cedat. S-a constatat pe aceste curți de lumini niște structuri realizate în timp, neautorizate din punctul meu de vedere.”

30 de persoane, evacuate din bloc

Din fericire, nu sunt victime. Pentru că și alte apartamente se află deasupra subsolului tehnic, 30 de oameni, între care 8 copii, au fost evacuați, iar alimentarea cu gaze, oprită.

Alexandru Pura, prefectul județului Sălaj: „Acolo unde a căzut placa de beton era și un aragaz, iar placa, cum s-a rupt, dacă se rupe și în altă parte, s-a constatat că sunt sau centrale pe gaz sau aragaz pe gaz.”

Florin Opriș, ISU Sălaj: „Placa respectivă de beton nu afectează și nu este direct legată de structura de rezistență a blocului, astfel nu există pericolul prăbușirii blocului.”

Autoritățile urmează să stabilească dacă este necesară menținerea măsurii de evacuare.