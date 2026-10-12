Parfumul preferat, crema fără de care rutina de îngrijire nu mai este aceeași sau șamponul pe care îl folosim de ani de zile ajung, de fiecare dată, în coșul de cumpărături.

Dar dacă, în loc să cumpărăm un recipient nou de fiecare dată, am păstra ambalajul și am cumpăra doar rezerva?

Aceasta este ideea din spatele #JoinTheRefillMovement, campania globală a L’Oréal Groupe, prin care refill-ul este propus ca un gest simplu, care poate fi integrat în rutina obișnuită de beauty. Nu este nevoie să renunțăm la produsele preferate, ci doar să schimbăm modul în care le recumpărăm.

Cea de-a treia ediție a campaniei a fost lansată pe 16 iunie 2026, de World Refill Day. În România, inițiativa reunește 12 branduri și 20 de produse din mai multe categorii de beauty, de la parfumuri și produse de îngrijire a pielii până la produse pentru păr.

Cum funcționează, de fapt, refill-ul

Conceptul este simplu. Atunci când produsul se termină, recipientul conceput pentru reîncărcare nu este aruncat și înlocuit cu unul nou. Este păstrat, iar consumatorul cumpără o rezervă și îl reumple.

Este o schimbare mică în rutina de cumpărături, dar care poate avea mai multe beneficii. Folosirea aceluiași recipient pentru mai multe reîncărcări înseamnă că sunt necesare mai puține materiale pentru ambalaje, în timp ce consumatorul poate avea și un avantaj la preț.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul campaniei #JoinTheRefillMovement, un produs refill poate costa cu până la 20% mai puțin decât varianta standard.

Astfel, refill-ul nu înseamnă doar o alegere orientată către reducerea consumului de materiale, ci poate fi și o modalitate de a economisi atunci când este vorba despre un produs pe care oricum îl cumpărăm în mod repetat.

De la parfum la cremă și șampon. Ce produse pot fi reumplute

Refill-ul nu se limitează la o singură categorie de beauty. În portofoliul L’Oréal Groupe există deja mai multe exemple care arată cum poate fi aplicat conceptul în rutina de zi cu zi.

În cazul Lancôme La Vie Est Belle, de exemplu, consumatorii pot opta pentru varianta refill de 100 ml, păstrând recipientul parfumului și cumpărând ulterior rezerva.

În skincare, Kiehl's Ultra Facial Cream este disponibilă într-un eco-pouch care poate permite reumplerea borcanului de cremă de până la trei ori și utilizează semnificativ mai puțin plastic.

Și produsele destinate îngrijirii pielii sau părului intră în această categorie. La Roche-Posay Effaclar Gel Spumant Purifiant este disponibil în variantă refill, iar pentru îngrijirea părului există soluții precum L'Oréal Paris Elseve Hydra Hyaluronic.

Diversificarea acestor produse arată că refill-ul poate fi integrat în mai multe tipuri de rutine, fără ca utilizatorul să fie nevoit să renunțe la produsele pe care deja le preferă.

De ce este important să transformăm refill-ul într-un obicei

Una dintre provocările legate de alegerile mai sustenabile este diferența dintre intenție și comportamentul de zi cu zi.

Un sondaj internațional KANTAR citat de L’Oréal Groupe arată că mulți consumatori își doresc să facă alegeri mai sustenabile. În practică, însă, aceste intenții nu se transformă întotdeauna în schimbări concrete atunci când ajungem la cumpărături.

De aici pornește și una dintre ideile centrale ale #JoinTheRefillMovement: pentru ca un nou obicei să fie adoptat, alternativa trebuie să fie cât mai simplă și ușor de înțeles.

Dacă un produs preferat are o variantă refill, dacă aceasta poate fi identificată cu ușurință și dacă procesul de reumplere nu presupune un efort suplimentar semnificativ, schimbarea devine mai accesibilă.

În locul unei decizii mari de a-ți schimba complet stilul de viață, refill-ul propune o modificare punctuală a unui comportament pe care îl avem deja: cumpărarea din nou a produsului preferat.

Refill-ul, parte dintr-o schimbare mai amplă în industria de beauty

Pentru L’Oréal Groupe, dezvoltarea soluțiilor refill face parte dintr-o strategie mai amplă privind ambalajele și economia circulară.

Prin programul L’Oréal for the Future, Grupul urmărește, printre altele, reducerea cantității de materiale utilizate pentru ambalaje, limitarea folosirii plasticului virgin și creșterea ponderii materialelor reciclate sau biobazate.

În paralel, sunt dezvoltate și explorate noi soluții pentru ambalajele produselor de beauty/frumusețe, inclusiv materiale pe bază de fibre, hârtie reciclabilă, lemn, alge marine sau bioplastice derivate din trestie de zahăr.

Refill-ul este astfel una dintre direcțiile prin care industria încearcă să regândească modul în care sunt cumpărate și utilizate produsele de beauty/frumusețe. Iar pentru consumator, schimbarea poate începe cu un gest foarte simplu.

Un nou reflex pentru rutina de beauty/frumusețe

Nu trebuie să renunți la parfumul pe care îl porți de ani de zile, la crema preferată sau la șamponul pe care îl recumperi de fiecare dată când se termină.

Atunci când există o variantă refill, poți păstra recipientul și cumpăra doar rezerva.

Este un gest simplu, care poate însemna folosirea aceluiași ambalaj pentru mai mult timp, reducerea cantității de materiale necesare și, în majoritatea cazurilor, un preț mai mic pentru produsul pe care oricum îl cumpărai.

Prin #JoinTheRefillMovement, L’Oréal Groupe își propune ca acest comportament să treacă de la statutul de alternativă la cel de obicei firesc. Pentru că schimbarea nu trebuie să înceapă neapărat cu renunțarea la lucrurile care ne plac, ci poate începe chiar cu felul în care alegem să le cumpărăm din nou.

Articol sustinut de L’Oreal Groupe!