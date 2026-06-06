Flăcările au izbucnit la un stand de fructe, aflat la intrarea în piață. Șoferii care circulau în zonă au dat alarma, imediat ce au observat vâlvătaia din stradă.

Martor: "A fost o flacără în partea de sus și cam în două minute s-a extins peste tot. Au fost vreo două explozii, dar a zis că are două butelii înăuntru, dar nu cred că au fost ele, ca era mult mai tare explozia."

Martor: "Când am venit erau destul de mari flăcările, adică le-am văzut, să zicem, 3 metri în aer, fumul era, tot la fel, foarte mult extins."

Martor: "Am văzut fum foarte mult aici. Ce să te apropii?! Era o situație foarte gravă, se putea întâmpla orice."

Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale și au fost însoțiți de un echipaj SMURD.

Plt. adjutant Florin Ghețea, ISU Argeș: "Flacără deschisă și mari degajări de fum, existând posibilitatea de a se propaga la standurile învecinate. Au fost evacuate două butelii de GPL din interiorul compartimentării spațiului unde s-a întâmplat incendiul."

Proprietara standului distrus ar fi avut suspiciunea că focul a fost pus intenționat, așa că la fața locului au ajuns și criminaliștii, pentru anchetă. Pompierii au stabilit ulterior că incendiul a pornit de la un scurtcircuit sau de la un cablu neizolat corespunzător.