Sute de milioane de ambalaje sunt colectate și trimise spre reciclare, în mare parte datorită oamenilor care aleg să returneze sticlele, dozele și PET-urile în loc să le arunce. Totuși, există persoane care ajută enorm la întreg procesul reciclării. Este vorba despre oamenii care trăiesc din PET-urile orașului.

Cum au creat unii oameni o sursă de venit prin reciclarea PET-urilor din oraș

Pe lângă oamenii de rând care reciclează PET-urile, există ”eroii” invizibili care ajută ca rata PET-urilor reciclate să fie mult mai mare. Este vorba despre oamenii străzii, care se ocupă de reciclarea sticlelor și care au făcut un trai din asta.

Sunt oameni care își câștigă venitul zilnic din colectarea acestor ambalaje. Pentru ei, aparatele de reciclare și centrele de colectare reprezintă o sursă de supraviețuire.

Datele arată că impactul este unul uriaș. De la începutul programului, sute de milioane de recipiente au fost scoase din circuitul deșeurilor aruncate la întâmplare, iar cantitățile colectate lunar au ajuns la niveluri care ar fi fost greu de imaginat înainte. În termeni de volum și greutate, vorbim despre zeci de mii de tone de materiale care nu au mai ajuns în natură.

Efectele se văd deja în unele comunități, unde obiceiul reciclării a dus la ape mai curate și la reducerea deșeurilor abandonate. În același timp, sistemul a creat o economie paralelă în jurul colectării ambalajelor, în care fiecare PET returnat înseamnă bani și o resursă recuperată.

Mai mult, la două luni de la implementarea Sistemului Național de Garanție Returnare, căutările prin gunoaie s-au înmulțit, spun cei de la firmele de salubritate.

Prin cartiere există mereu oameni ai străzii cu saci plini de PET-uri.

„Furturile din punctele gospodărești sunt frecvente. Acțiunea lor înseamnă un furt din bunul SALUBRIS. Pe lângă acest furt, este faptul că acești oameni ai străzii distrug aceste puncte gospodărești”, spune Cătălin Neculau, director SALUBRIS Iași.

În plus, pe lângă faptul că își câștigă existența, ei ajută și planeta și contribuie enorm la rata de reciclare a țării noastre.

„Ne bucurăm că aceste recipiente sunt preluate din natură sau de unde ceilalți clienți nu au reușit să le aducă la automate și sunt preluate de către oameni ai străzii.”, explică Loredana Samoilă, PR manager lanț de supermarket-uri.

Statistici SGR

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) continuă să stabilească recorduri în România. Potrivit datelor anunțate de RetuRO, administratorul sistemului, numărul ambalajelor returnate și colectate a ajuns la impresionanta cifră de 10 miliarde de unități de la lansarea programului și până în prezent.

Dimensiunea acestui rezultat poate fi înțeleasă mai ușor prin câteva comparații. Dacă cele 10 miliarde de ambalaje ar fi așezate unul după altul, acestea ar putea înconjura Pământul de aproximativ 50 de ori. De asemenea, lungimea lor cumulată ar depăși de cinci ori distanța dintre Pământ și Lună.

Volumul ambalajelor colectate este la fel de impresionant. Acestea ar putea umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar dacă ar fi așezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafață a municipiului Iași sau aproximativ jumătate din București. O altă comparație oferită de RetuRO arată că ambalajele ar putea forma un cartier întreg alcătuit din aproximativ 700 de blocuri cu patru etaje.

În cei doi ani și jumătate de funcționare a sistemului, către reciclatori au fost trimise peste 700.000 de tone de materiale, inclusiv PET, aluminiu și sticlă. Cantitatea este echivalentă cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de aproximativ 30.000 de camioane TIR dispuse pe traseul dintre București și Cluj-Napoca.

Un alt indicator important este rata de colectare, care a ajuns la 85% în 2026. Acest nivel arată că tot mai mulți consumatori returnează ambalajele cu garanție, contribuind la creșterea reciclării și la reducerea cantității de deșeuri care ajung în natură.

RetuRO Sistem Garanție-Returnare este compania care administrează sistemul la nivel național. Structura de acționariat reunește atât sectorul privat, cât și statul român, prin Ministerul Mediului. Compania este deținută de Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Datele arată că SGR a devenit unul dintre cele mai ample proiecte de colectare și reciclare implementate în România, contribuind la dezvoltarea economiei circulare și la recuperarea unor cantități importante de materiale reciclabile.