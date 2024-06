Cum se dezvoltă energia verde în România. Numărul românilor care sunt prosumatori a depășit 120.000

Piața energiei verzi din România se află într-o continuă creștere, spun specialiștii. Am depășit 100.000 de prosumatori, adică oameni care își produc propria energia și furnizează și în rețea.

Fie că și-au pus panouri pe cont propriu sau au apelat la Casa Verde, cert este că numărul celor interesați de energia verde e tot mai mare. În plus, apar tot mai multe parcuri destinate energiei regenerabile.

Într-un nou episod „PRO Săptămâna Verde” vă arătăm cum se dezvoltă energia verde în România.

După mulți ani în care România a cumpărat energie electrică, în 2023 țara noastră a fost exportator.

Producem energie din mai multe surse: de la cărbune, nuclear și gaze naturale, până la hidroelectric, eolian și solar.

Anul trecut, în România, mai bine de jumătate din energia produsă a fost din surse regenerabile.

În județul Giurgiu, la numai câțiva kilometri de granița cu Bulgaria, pe o suprafață de aproape 100 de hectare găsim o mare de panouri fotovoltaice. Puterea instalată în acest parc este de 45 de mw, suficient cât să alimenteze un oraș mai mic. Ca să vă faceți o idee, în zilele de vară, cu soare puternic, în România energia provenită din surse solare ocupă al doilea loc în producția totală, depășind astfel energia venită din cărbune, hidrocarburi sau surse nucleare.

În 2023, din producția totală aproximativ 3% a fost energie solară. Pe tot parcursul anului trecut a fost pusă în funcțiune o capacitate de producție a energiei de aproape 10 ori mai mare decât în 2022. Suntem de abia la început, spun specialiștii.

Dan Tudose, expert în energie: „Avem o piață în dezvoltare, prețurile la sistemele fotovoltaice sunt cele mai mici de până acum, sunt stabile, avem surse suficiente de materiale, echipamente pentru a instala sisteme fotovoltaice, vremea e bună, soare avem și deci putem să producem energie de la soare”.

Energia regenerabilă a devenit atractivă și pentru cei care stau la bloc. Simona și Aurel locuiesc în Sectorul 6. Au înscris blocul într-un concurs pe care l-au și câștigat. Premiul cel mare a fost un sistem fotovoltaic. Au învățat treptat ce înseamnă un astfel de sistem, mai ales că beneficiile se văd deja.

Energia produsă e folosită în spațiile comune ale blocului, adică pe casa scării. Iar vecinii sunt declarați oficial prosumatori, pentru că furnizează energie și în rețea.

Aurel Bratu, președinte de asociație: „La facturi, înainte dacă ne venea cea mai mare factură undeva la 50 de ron, acum ne vine cu minus. Nu mai plătim lumina pe părțile comune. 6200 de kw injectați în rețea”.

Nadia Crânganu, cenzor în cadrul asociației de proprietari: „Dacă vom avea susținere în viitor, ne dorim ca această energie să o putem folosi, consuma la nivelul fiecărui apartament".

Pentru a obține finanțarea pentru panouri au amenajat grădina din spatele blocului, transformată acum într-un loc de întâlnire pentru cei din zonă.

Aurel Bratu, președinte de asociație: „Am fost 88 de blocuri implicate în acest proiect, am rămas 25, din 25 au rămas 4 și din 4 noi. Că am avut pe lângă faptul că aveam spațiu, am avut și cele mai bune idei sustenabile".

Ultimul raport al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei arăta că în România erau peste 121.000 de prosumatori, care împreună au o putere instalată mai mare decât a centralei de la Cernavodă.

