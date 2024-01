Concertele anului 2024 în România. Cei mai așteptați artiști care vor cânta, de la Coldplay la Ed Sheeran

Biletele s-au dat deja în unele cazuri, iar în altele încă se așteaptă să fie puse în vânzare. România intră în rândul țărilor europene care găzduiesc concerte colosale cu artiști de renume, iar oamenii abia așteaptă să își vadă artiștii preferați fără să fie nevoie să călătorească în afara țării.

Concertele din 2024 în România

Anul 2024 se prefigurează a fi unul captivant și plin de experiențe pentru iubitorii de muzică. Românii vor avea parte de concerte impresionante de la artiști consacrați.

Printre headlinerii așteptați se numără Ed Sheeran, Coldplay, Umberto Tozzi, Lara Fabian și Megadeth.

2024 începe în forță cu un spectacol al orchestrei Lords of The Sound pe 6 ianuarie, la Sala Palatului, cu programul Music of Hans Zimmer.

Urmează Nikos Vertis cu două concerte la București, pe 8 și 9 februarie. Artistul promite o serie de surprize special pregătite pentru fanii lui din România.

În februarie, trupa Alphaville vine să își încânte admiratorii pe data de 11. Concertul se anunță grandios și fanii vor putea să danseze pe hit-uri precum Big in Japan, Forever Young, Dance With Me sau Sounds Like a Melody.

Și artiști români se alătură listei. De exemplu, Cargo are show pe 4 martie la Sala Palatului, alături de orchestra și corul Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești.

Luna aprilie este una specială, pentru că vine în România Lara Fabian. Vedeta va avea show pe 21 aprilie la Sala Palatului, iar românii vor putea cânta la unison piese emblematice precum „Je t'aime" şi „Je suis malade”.

La doar o săptămână distanță, Andra promite un show de zile mari tot la Sala Palatului. Ea va cânta muzică tradițională românească cu susținerea orchestrei Fraților Advahov.

Primăvara se termină în mare stil cu un spectacol special al trupei Lord of the Dance pe 21 mai. Costume sofisticate, coregrafii unicat și un show unic.

Apoi, pe 29 mai, artistul italian Umberto Tozzi va concerta în premieră în România la Sala Palatului. Evenimentul face parte din turneul Gloria Forever Il our și trebuia să aibă loc pe 6 octombrie 2023 inițial.

Luna iunie este dedicată iubitorilor de rock. Pe 3 iunie Bruce Dickenson, vocalistul Iron Maiden, vine la București și performează la Arenele Romane. Concertul este parte a turneului The Mandrake Project, care celebrează revenirea solo a lui Dickenson după aproape 20 de ani.

O săptămână mai târziu Megadeth vine cu un concert unic la Romexpo, în cadrul unui warm-up party Metlhead Meeting, care are loc între 17 și 20 iulie și la care vor cânta 35 de trupe.

Când vine Coldplay în România

Cu siguranță cel mai așteptat concert al anului 2024 este cel al trupei Coldplay. Ei bine, trupa va susține două concerte: pe 12 și 13 iunie pe Arena Națională.

Trupa vine în premieră în România cu turneul Music Of The Spheres World Tour.

Biletele la Coldplay s-au vândut ca pâinea caldă, iar românii au stat online la coadă pentru ele. S-au epuizat rapid, așa că băieții de la Coldplay au decis să facă încă un concert, ca să satisfacă pofta de muzică a românilor.

Tot pe Arena Națională vine și îndrăgitul Ed Sheeran. Pe 24 august el va fi pentru a doua oară în România cu un concert care face parte din turneul + - = á x Tour.

2023, un an grozav pentru iubitorii de muzică

Anul 2023 a fost unul grozav pentru iubitorii de muzică. Au concertat trupe și artiști diverși, de la Deep Purple, Tom Jones, Bruce Dickenson, Eros Ramazotti, dar am avut parte și de artiști autohtoni precum Phoenix, A.S.I.A sau Direcția 5.

Pe 25 ianuarie, Lords of the Sounds au fost la Sala Palatului cu show-ul Music of Hans Zimmer.

Februarie a fost marcat de muzica rock, cu concerte ale trupei Compact pe București și Iași.

Cargo au împlinit 20 de ani de la apariția hit-ului Dacă ploaia s-ar opri, așa că au sărbătorit pe 24 februarie la Sala Palatului.

Pe 25 februarie Boney M și Liz Mitchell au fost la București la Disco Icons.

Începutul lunii martie a fost marcat de revenirea trupei A.S.I.A. pe scenă, la aproape 25 de ani de la lansarea în muzică.

Pe 8 martie 2023 iubitorii de fado s-au îndrăgostit de Mariza, care a avut un concert cu piese de dragoste chiar de Ziua Internațională a Femeii.

Ștefan Bănică Jr. a avut concertul acustic Te iubesc, femeie pe 12 martie la Sala Radio

Pe 15 martie, Bruce Dickinson de la Iron Maiden alături de Paul Mann de la Deep Purple și alte nume mari au adus muzica lui Jon Lord și Deep Purple la Sala Palatului.

Passenger a venit la București și a cântat la Arenele Romane, spre deliciul fanelor, iar în aprilie au concertat la București Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band pe 22 aprilie.

Al Bano și-a încântat fanii români pe 27 mai 2023 la Sala Palatului, iar luna iunie a aparținut iubitorilor de rock cu Hollywood Vampires din care face parte și Johnny Depp.

A urmat Tom Jones și Al Di Meola, apoi Deep Purple au ajuns la Romexpo.

Depeche Mode s-au întors în București după 10 ani pe 26 iulie 2023, iar David Garett a revenit și el cu turneul Iconic Tour 2023.

Octombrie a fost marcat de Gipsy Kings by Diego Bailardo cu un show pe data de 30. Apoi, Chris Normal a adunat 4.000 de oameni pe 6 noiembrie.

Italienii Ricchi e Poveri, cei cu hitul „Sara perche ti amo”, au revenit pe 18 decembrie în București și au făcut senzație la Sala Palatului.

Anul 2024 se anunță unul fabulos pentru pasionații de muzică. De altfel, o mulțime de alți artiști urmează să fie anunțați pentru cele mai mari festivaluri din România precum UNTOLD sau Neversea, așa că lista nu e momentan completă.

