Oficialul european susține că producția de armament a Rusiei nu se va opri nici dacă războiul din Ucraina se încheie. Într-un interviu acordat publicației El Mundo, Kubilius afirmă că serviciile occidentale de informații avertizează asupra pregătirilor militare ale Kremlinului.

„Ceea ce spun serviciile noastre de informații este că Putin ar putea fi pregătit pentru o agresiune militară împotriva unor state NATO vecine”, a declarat comisarul european. Potrivit acestuia, nu toată producția militară a Rusiei este trimisă pe frontul din Ucraina, o parte fiind folosită pentru constituirea unor stocuri strategice.

„Dacă va veni pacea – și ne dorim asta – producția lor de armament nu se va opri”, spune Kubilius. El avertizează că Europa s-ar putea confrunta, în viitor, cu „o armată rusă testată în luptă”, capabilă să utilizeze milioane de drone, în timp ce experiența militară a statelor europene în acest domeniu rămâne limitată.

Comisarul european pentru Apărare consideră că Uniunea Europeană trebuie să accelereze investițiile în apărare și să își consolideze capacitățile militare, mai ales în contextul în care Statele Unite își reduc treptat prezența militară pe continent.

„Este o situație cu adevărat dificilă. Rusia continuă să ne depășească în materie de producție, iar noi investim tot mai mulți bani și ne dorim ca industriile noastre să se extindă, dar nu progresăm atât de repede pe cât ne-am dori. Așa cum a subliniat Mario Draghi, industria noastră de apărare este foarte fragmentată; nu avem o piață unică. Dacă produci într-o țară și vrei să vinzi în alta, certificarea ta nu este valabilă, testele nu sunt valabile. Transferurile în interiorul UE sunt un coșmar. Industriile se plâng, de asemenea, că încă nu au contracte și garanții pe termen lung. Și înțeleg: dacă îți extinzi producția și investești o mulțime de bani, iar apoi, brusc, peste doi ani, toată lumea spune: „Mulțumim, nu mai avem nevoie de asta”... Și mai există o altă problemă cu ceea ce se numește producția de vârf : o producție foarte sofisticată din punct de vedere tehnologic, care este foarte dificil de extins”, a mai explicat comisarul.

Kubilius spune că Washingtonul a transmis deja că europenii trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. El vorbește inclusiv despre necesitatea unei forțe europene comune de reacție rapidă, care să poată înlocui capacitățile oferite în prezent de armata americană.

În același timp, oficialul critică fragmentarea industriei europene de apărare și spune că statele UE nu reușesc să producă suficient de rapid echipamente militare.

„Rusia continuă să ne depășească în producție”, avertizează Kubilius, care susține că industria europeană trebuie să se adapteze la noile realități ale războiului modern, inclusiv la producția de drone ieftine și eficiente, folosite pe scară largă în Ucraina.