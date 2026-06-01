Discuţiile mediate de Statele Unite privind încheierea unui acord de pace au stagnat, deoarece Washingtonul s-a concentrat asupra conflictului din Iran.

Zelenski şi alţi oficiali ucraineni au declarat că avansul forţelor ruse a încetinit pe teren, în timp ce Ucraina a intensificat o campanie de lovituri cu rază medie şi lungă de acţiune în interiorul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră rusă.

„A început în decembrie 2025, Rusia a început să piardă din iniţiativa de pe câmpul de luptă”, a declarat Zelenski într-un interviu difuzat duminică în emisiunea „Face the Nation” a postului de televiziune CBS.

„Aşadar, acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă... înainte de iarnă trebuie să găsim o cale, o cale diplomatică, de a ne aşeza la masă şi de a discuta”, a spus Zelenski, adăugând că acest lucru depinde de presiunea exercitată asupra liderului rus Vladimir Putin, inclusiv de presiunea din societatea sa.

„Şi cred că aceasta creşte”, a adăugat liderul ucrainean, subliniind totodată importanţa presiunii exercitate prin sancţiuni.

„Nu de a le ridica, ci de a impune mai multe”, a precizat el..

Ucraina cere sancțiuni mai dure

Zelenski a spus că există, de asemenea, posibilitatea unor negocieri organizate cu ajutorul european sau a unor discuţii bilaterale cu Rusia, dar şi-a repetat apelul de a impune sancţiuni mai dure asupra Rusiei.

Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters săptămâna trecută că Ucraina are la dispoziţie o fereastră de şase luni în care să preia iniţiativa pe câmpul de luptă şi să-şi consolideze poziţia pentru negocierile de pace. Generalul de brigadă Andrii Bileţki, care comandă respectatul Corp al Treilea al Armatei Ucrainene, a declarat că, în opinia sa, armata rusă este epuizată şi incapabilă să realizeze progrese semnificative.

Kievul caută noi parteneriate militare

În comentariile sale pentru „Face the Nation”, Zelenski a mai spus că, în absenţa unui program european de apărare antirachetă, Ucraina are nevoie de ajutorul Statelor Unite pentru furnizarea de rachete de apărare aeriană „Până în momentul în care vom produce propriul nostru sistem european antibalistic, până în acel moment, avem nevoie de sprijin din partea Statelor Unite”, a spus el.

Ucraina speră să încheie un acord cu Statele Unite privind tehnologia comună a dronelor, a mai spus el, Kievul putând oferi din experienţa acumulată în cei cinci ani de doborâre a dronelor şi rachetelor ruseşti.

„Avem deja acorduri privind dronele cu unele ţări din Orientul Mijlociu şi avem deja acorduri privind dronele cu unele ţări europene”, a spus el.

„Acum pregătim un acord important privind dronele cu Uniunea Europeană şi sper că vom lua astfel de decizii şi cu partenerii americani. Contez pe asta”, a mărturisit liderul de la Kiev.