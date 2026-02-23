Deși este afectată de extinderea construcțiilor, trafic și tăieri ilegale, pădurea este în continuare un loc de refugiu pentru bucureștenii care caută o oază de relaxare în mijlocul naturii.

Despre Pădurea Băneasa

Pădurea Băneasa este o pădure situată în nordul Bucureștiului, România. Zona se află în apropierea cartierului Băneasa și a Aeroportului Băneasa. Pe marginea sudică a pădurii se găsește Grădina Zoologică Băneasa.

După 1989, o parte din terenurile din zona Băneasa au fost date înapoi foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, pe baza deciziilor luate de instanțe. Potrivit unor estimări din 2007, aproximativ 10.000 de hectare au trecut astfel din proprietatea statului în proprietate privată.

După retrocedări, o parte dintre aceste terenuri au fost folosite pentru proiecte imobiliare, unele dintre ele fiind contestate în instanță sau considerate la limita legalității.

Presa a relatat că în aceste proiecte ar fi fost implicați mai mulți oameni de afaceri și persoane publice, iar unele cazuri au fost asociate cu scandaluri politice legate de tranzacții imobiliare și de folosirea unor terenuri provenite de la instituții publice.

Dezvoltatorii au susținut, pe baza unor rapoarte private, că unele construcții realizate în zonă ar fi contribuit la reducerea zgomotului, argument folosit pentru justificarea proiectelor.

Cum ajungi

Pădurea Băneasa este amplasată în nordul Bucureștiului și are o suprafață de aproximativ 800 de hectare. La marginea din sud a pădurii se găsește Grădina Zoologică, unul dintre cele mai cunoscute puncte de acces în zonă.

Dacă vrei să vii aici cu mașina, în apropierea indicatorului care marchează intrarea în zonă există o mică parcare gratuită. Poți lăsa mașina acolo și continua pe jos până la intrarea propriu-zisă în pădure.

Dacă nu vrei să folosești mașina, poți ajunge în Pădurea Băneasa și cu transportul public. Autobuzul STB 301 oprește chiar lângă indicatorul de acces, de unde se poate merge pe jos până la intrare.

Stații de autobuz există atât la intrarea, cât și la ieșirea din pădure, ceea ce înseamnă că poți ajunge ușor din orice colț al orașului, fără să ai nevoie neapărat de mașină.

Mai mult, poți ajunge și cu bicicleta destul de ușor, mai ales în zilele de weekend, când traficul nu este atât de intens.

Ce poți să faci în Pădurea Băneasa

Bucureștenii vin în Pădurea Băneasa pentru plimbări în natură, relaxare printre copacii verzi sau pentru plimbări cu bicicleta.

În special în weekend, vei vedea Pădurea Băneasa plină de familii care merg pe bicicletă. Drumul este în mare drept, însă există și câteva denivelări.

Tot aici, unii oameni vin să alerge. În plus, în pădure are loc anual competiția Băneasa Forest Run. Anul acesta, evenimentul are loc pe 5 aprilie 2026, conform baneasaforestrun.ro.

În pădure poți face și picnic, pentru că există numeroase locuri perfecte pentru un prânz în natură. Vara, poți scăpa de căldura intensă și te poți relaxa printre copaci, iar dacă ai copii, o vizită la Grădina Zoologică este obligatorie.

În plus, la ieșirea din pădure, chiar lângă Grădina Zoologică, există câteva terase și restaurante la care poți mânca. În interiorul pădurii nu este permis să faci grătar, așa că dacă nu vrei să mănânci la vreuna dintre terasele de lângă Zoo, ar fi bine să îți iei pachet de acasă sau să plănuiești un picnic în natură.

Controverse și scandaluri

Cel mai recent scandal legat de Pădurea Băneasa are legătură cu drumul folosit zilnic de șoferi ca să ajungă mai repede într-un cartier rezidențial din apropiere.

Mai exact, o porțiune de aproape 700 de metri este folosită în mod ilegal de șoferi pentru a scurta drumul spre casă. În apropierea Pădurii este complexul rezidențiale Greenfield, în care locuiesc peste 6.000 de oameni.

Totuși, drumul nu ar avea aprobările necesare, iar autoritățile cer închiderea porțiunii și reîmpădurirea zonei.

Pe de altă parte, Romsilva spune că drumul este vechi de mai bine de 50 de ani. Verificările realizate la Direcția Silvică Ilfov au analizat contractul care permitea circulația autovehiculelor pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, a anunțat Ministerul Mediului. Inspectorii au constatat că, în documente, lungimea drumului a fost majorată cu aproximativ 720 de metri, între două borne silvice.

În plus, Ministerul Mediului spune că este nevoie de proiect, avize și aprobări speciale pentru a construi sau a prelungi un drum într-o pădure.

Romsilva spune că drumul din pădurea Băneasa nu este ilegal și nici nu a fost construit recent, iar în 2020 s-a corectat doar o eroare din hărți, drumul existând din 1974.

Retrocedările ilegale de la Ferma Băneasa

Dosarul Ferma Băneasa a vizat modul în care un teren de aproximativ 226 de hectare, folosit de Universitatea de Științe Agronomice, a ajuns să fie inclus într-un proiect imobiliar realizat de o companie privată.

Procurorii au susținut că terenul aparținea statului și nu putea fi folosit în acest mod, iar mai multe persoane, inclusiv omul de afaceri Puiu Popoviciu și fostul rector al universității, au fost condamnate.

Ulterior, Curtea de Apel București a reanalizat cazul și a decis anularea condamnărilor. Instanța a considerat că acuzațiile s-au bazat pe interpretări greșite ale legii și că faptele prezentate de procurori țin de dispute civile legate de proprietate și contracte, nu de infracțiuni penale.

În 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat definitiv condamnarea la 7 ani de închisoare primită de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu și a decis achitarea acestuia.

Instanța supremă a confirmat astfel decizia anterioară a Curții de Apel București, respingând apelurile făcute de DNA, de Statul Român și de Universitatea de Științe Agronomice.

Concluzia finală a instanței a fost că acuzațiile de corupție legate de asocierea firmei Băneasa Investments cu universitatea, pentru terenul de aproximativ 224 de hectare, nu se confirmă din punct de vedere penal. Decizia este definitivă.