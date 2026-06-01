Informaţiile din media americane din timpul weekendului care făceau referire la noi exigenţe americane faţă de Teheran au dus la diminuarea speranţelor de acord iminent, alimentate de Donald Trump însuşi.

Şi în timp ce pe frontul libanez Israelul şi-a intensificat ofensiva, armata americană a anunţat că a lansat sâmbătă şi duminică un nou val de lovituri "defensive" asupra sudului Iranului, al treilea în ceva mai mult de o săptămână.

Aceste bombardamente au vizat sisteme de radar şi de control al dronelor în oraşul Goruk şi pe insula Qeshm în strâmtoarea Ormuz, a precizat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) duminică seară pe X.

Aceste operaţiuni au fost efectuate "drept răspuns la acţiuni agresive ale Iranului, între care distrugerea unei drone americane MQ-1, care opera în largul apelor internaţionale", a adăugat aceeaşi sursă.

Gardienii revoluţiei iranieni au afirmat, la puţin timp după aceea, că au atacat o bază utilizată de armata americană pentru lovituri asupra teritoriului său. Localizarea acestei baze nu a fost precizată în comunicatul Gardienilor difuzat de media de stat.

Armata din Kuweit a anunţat deja, la rândul său, că s-a confruntat cu un atac cu drone şi rachete.

Washingtonul şi Teheranul s-au acuzat reciproc şi joi că au încălcat armistiţiul în vigoare de la 8 aprilie, după lovituri americane asupra sudului Iranului urmate de un atac asupra Kuweitului.

În contextul în care cele două ţări păreau să se apropie în ultimele zile de un acord, New York Times a relatat sâmbătă, fără a furniza mai multe detalii, că preşedintele american şi-a înăsprit propunerea şi a trimis o nouă versiune de posibil protocol de acord Teheranului.

Potrivit site-ului american Axios, Donald Trump, ale cărui priorităţi declarate sunt să pună capăt programului nuclear iranian şi să se reia traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, doreşte mai multă fermitate de la negociatorii Washingtonului.

Canalul CBS a relatat duminică seară că noua propunere americană prevede o prelungire a armistiţiului cu 60 de zile, cu clauze care prevăd redeschiderea Ormuz şi un cadru pentru reluarea negocierilor în domeniul nuclear.

"Nu vom aproba niciun acord atât timp cât nu vom avea certitudinea că drepturile poporului iranian au fost deplin garantate", a avertizat duminică principalul negociator iranian, preşedintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf.

Iranul, care îşi revendică dreptul de a derula un program nuclear civil, a dezminţit mereu că vrea să dezvolte arma atomică, în pofida suspiciunilor SUA şi a numeroase ţări.

Teheranul vrea ca acest dosar să fie abordat ulterior în caz de acord cu Washingtonul şi cere o ridicare imediată a sancţiunilor care îl afectează.