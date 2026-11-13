Megaspeed este o companie specializată în centre de date, cu sediul în Singapore, şi clientă a gigantului american al semiconductorilor Nvidia. Guvernul american investighează suspiciuni privind deturnarea unor cipuri către China prin intermediul acestei companii, în pofida restricţiilor americane privind exporturile. Compania se află în centrul atenţiei de la izbucnirea unui scandal în jurul lui Jensen Huang, unul dintre cei mai influenţi arhitecţi ai revoluţiei inteligenţei artificiale, care a avut o relaţie extraconjugală cu Alice Huang, directoare a Megaspeed până în 2023 şi acuzată de spionaj în favoarea Chinei, potrivit News.ro.

Potrivit Ministerului Investiţiilor, Comerţului şi Industriei din Malaezia, o filială a Megaspeed, Speedmatrix Sdn Bhd, închiriază spaţii în centre de date din Malaezia şi are dreptul să importe cipuri pentru inteligenţă artificială în ţară fără a avea nevoie de o autorizaţie.

Ministerul a reamintit însă că, din iulie 2025, orice companie care doreşte să „exporte, să reexporte, să transbordeze sau să tranziteze cipuri americane de înaltă performanţă pentru inteligenţă artificială din Malaezia sau prin Malaezia” trebuie să obţină o autorizaţie, iar furnizarea de informaţii false autorităţilor vamale constituie o „încălcare gravă a legii”.

Ministerul a subliniat că nu a acordat niciodată o astfel de autorizaţie filialei Megaspeed.

Din acest motiv, instituţia „colaborează cu Departamentul Vamal (...) pentru a stabili dacă unele dintre cipurile importate în Malaezia au fost ulterior reexportate către alte ţări şi dacă aceste reexporturi au fost efectuate în conformitate cu legea”, se arată într-un comunicat.

Ministerul a precizat că există, de asemenea, o colaborare „strânsă” în Singapore şi Malaezia.

În Singapore, Megaspeed face deja obiectul unei anchete.