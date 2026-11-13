"Trebuie o analiză foarte serioasă, nu domnul Benea de la Bacău face această reformă extraordinară şi va rezolva România pentru alţi 60 de ani", a declarat Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, într-o intervenţie la TVR Info.

El a explicat cum crede el că ar trebui făcută această reformă.

"Această reformă trebuie făcută de specialişti, mă gândesc la institutele Academiei Române, trebuie să fie un proiect gestionat de Administraţia Prezidenţială. Iar după ce se ajunge la nişte criterii, atunci să se întâlnească şi politicienii, toate partidele parlamentare să negocieze astfel încât să se ajungă la un proiect serios de ţară care să treacă prin Parlament. Pentru că, în afară de reducerea costurilor, reforma înseamnă şi punerea în valoare a potenţialului de dezvoltare, în fiecare zonă, a României. Şi acest lucru nu se poate face la întâmplare", a afirmat Toma.

Constantin Toma a spus că nu numărul de locuitori ar trebui să fie un criteriu, dând ca exemplu reforma din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când un criteriu a fost reprezentat de veniturile localităţilor, respectiv cele care aveau venituri peste 200.000 de lei.

"Nu ştiu cât era leul atunci, sau mai precis, localităţile sub 200.000 de lei se desfiinţau şi se uneau cu localitatea cea mai puternică financiar pe o rază de 10 kilometri", a precizat edilul.

Despre voinţa politică privind o asemenea decizie, primarul Buzăului a spus că da, ar putea fi o problemă. Şi a argumentat şi de ce: până acum, performanţa conducătorilor politici se măsura în câţi primari ai.

"La Buzău avem 87 de UAT-uri (unităţi administrativ-teritoriale) şi Oltul, 105. Bineînţeles că Paul Stănescu se mândrea: "Eu am cei mai mulţi primari pesedişti din România". Normal, dacă ai făcut primari în sate de 500-600 de locuitori, normal că o să ai mai mulţi primari. Acelaşi lucru este şi la liberali. Plus UDMR, care se simt ameninţați şi nu vor să se întâmple această reformă", a mai declarat Toma.

Primarul Buzăului a conchis că trebuie trecut la treabă serios şi nu trebuie atribuită unui singur partid această obligaţie de a face reforma administrativă.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a avut discuţii privind implementarea măsurii START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară, cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici.

El a arătat că amânarea reformei administrativ-teritoriale înseamnă perpetuarea unor probleme care se agravează de la an la an: sate care se depopulează, administraţii fără resurse suficiente şi oportunităţi de dezvoltare tot mai reduse.

Ministrul precizează că în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de fondurile de la bugetul de stat iar în aceste comunităţi trăiesc aproape 480.000 de români, care au acelaşi drept la servicii publice de calitate şi la oportunităţi reale de dezvoltare.